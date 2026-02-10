قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عايز 70 مليون.. سهام صالح تكشف سبب عدم التزام إمام عاشور مع الأهلي
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات من حالة الطقس وانخفاض الرؤية
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 10-2-2026
تصفيد الشياطين في رمضان.. الإفتاء توضح معناه وسبب ارتكاب المعاصي
خلال ساعات.. الزمالك يحسم موقف شيكو بانزا من التواجد في معسكر الفريق
فتاة الأتوبيس ترد على الشائعات: معرفش المتهم وأول مرة أعمل محضر تحرش
خالد الغندور يكشف موقف خماسي الزمالك المصاب من مباراة سموحة
مصادر لـ"صدى البلد" : البدوي يحيل عصام الصباحي للتحقيق بعد مشاداته مع ياسر حسان.. وتوقعات بفصله من الوفد
مشي ورايا وحدفني بالطوب.. فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت عن واقعة التحرش
طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق مضيق هرمز قرب الحدود الإيرانية
متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب
5 سيارات زيرو أقل من 700 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان.. تكريم الفرق الفنية بمهرجان الثقافة والفنون وتنظيم ندوة تثقيفية وحملات بيطرية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق : 9/2/2026 أحداث متنوعة.

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الفرق المشاركة بمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون الثالث عشر الذى أقيم فى الفترة من 4 إلى 9 فبراير الحالى.

وقدم الدكتور إسماعيل كمال خالص شكره لضيوف أسوان من الدول الأجنبية الصديقة، بالإضافة إلى الفرق المصرية ليكونوا سفراء لدى شعوبهم لينقلوا تجربتهم فى أسوان وما تتمتع به من سحر وجمال الطبيعة ، بجانب المعابد الأثرية والمعالم السياحية ، فضلاً عن أهلها الطيبين الذين يتمتازوا ببشاشة الوجوة وحسن المعاملة لكافة الأفواج السياحية والزائرين.

محافظ أسوان يكرم فرق الفنون الشعبية المشاركة بالمهرجان الدولي للثقافة ..شاهد

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الدعم الكامل لتعزيز جهود الوقاية والرعاية البيطرية بجميع أنحاء المحافظة .

ووجه المحافظ إلى ضرورة التوسع في القوافل العلاجية المجانية لخدمة القرى والمناطق النائية ، مع تكثيف الأنشطة والحملات الميدانية والرقابية للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة للأهالى والمواطنين. 

أسوان .. قوافل علاجية مجانية لخدمة القرى والمناطق النائية

جهود متنوعة 

يعلن معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة أسوان عن إطلاق دورة تدريبية جديدة ضمن برنامج التدريب المكثف لشباب الخريجين لتأهيلهم للعمل كمدربين في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة (Renewable Energy Technologies) وللتشجيع وإتاحة الفرصة أمامهم للإقبال على إنشاء مشاريع صغيرة أو متوسطة في مجال الدراسة بما يتوافق مع هوية كل مدينة وإحتياجاتها التنموية ، وذلك بفروع مركز أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة بالوحدات المحلية لمدن إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة .

ويأتى ذلك تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وفى إطار توجيهاته المستمرة لدعم وتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التقنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. 

الإعلان عن تنظيم برنامج للتدريب المكثف لشباب الخريجين بأسوان

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الندوة التثقيفية التى قام بإلقائها المفكر الإستراتيجى والخبير العسكرى اللواء الدكتور سمير فرج بنادى القضاة تحت عنوان " التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى .. فى ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية " ، وذلك بحضور المستشار خالد مصطفى حمد رئيس النادى ، والسادة المستشارين ، وأيضاً العميد أحمد عبد الحافظ قائد قطاع أسوان العسكرى .


محافظ أسوان يشهد فعاليات الندوة التثقيفية للمفكر الإستراتيجى سمير فرج بمقر نادى القضاة

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

