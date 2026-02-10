أخبار أسوان.. تكريم الفرق الفنية بمهرجان الثقافة والفنون وتنظيم ندوة تثقيفية وحملات بيطرية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق : 9/2/2026 أحداث متنوعة.

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الفرق المشاركة بمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون الثالث عشر الذى أقيم فى الفترة من 4 إلى 9 فبراير الحالى.

وقدم الدكتور إسماعيل كمال خالص شكره لضيوف أسوان من الدول الأجنبية الصديقة، بالإضافة إلى الفرق المصرية ليكونوا سفراء لدى شعوبهم لينقلوا تجربتهم فى أسوان وما تتمتع به من سحر وجمال الطبيعة ، بجانب المعابد الأثرية والمعالم السياحية ، فضلاً عن أهلها الطيبين الذين يتمتازوا ببشاشة الوجوة وحسن المعاملة لكافة الأفواج السياحية والزائرين.

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الدعم الكامل لتعزيز جهود الوقاية والرعاية البيطرية بجميع أنحاء المحافظة .

ووجه المحافظ إلى ضرورة التوسع في القوافل العلاجية المجانية لخدمة القرى والمناطق النائية ، مع تكثيف الأنشطة والحملات الميدانية والرقابية للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة للأهالى والمواطنين.

جهود متنوعة

يعلن معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة أسوان عن إطلاق دورة تدريبية جديدة ضمن برنامج التدريب المكثف لشباب الخريجين لتأهيلهم للعمل كمدربين في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة (Renewable Energy Technologies) وللتشجيع وإتاحة الفرصة أمامهم للإقبال على إنشاء مشاريع صغيرة أو متوسطة في مجال الدراسة بما يتوافق مع هوية كل مدينة وإحتياجاتها التنموية ، وذلك بفروع مركز أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة بالوحدات المحلية لمدن إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة .

ويأتى ذلك تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وفى إطار توجيهاته المستمرة لدعم وتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التقنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الندوة التثقيفية التى قام بإلقائها المفكر الإستراتيجى والخبير العسكرى اللواء الدكتور سمير فرج بنادى القضاة تحت عنوان " التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى .. فى ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية " ، وذلك بحضور المستشار خالد مصطفى حمد رئيس النادى ، والسادة المستشارين ، وأيضاً العميد أحمد عبد الحافظ قائد قطاع أسوان العسكرى .



