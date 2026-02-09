أسوان .. قوافل علاجية مجانية لخدمة القرى والمناطق النائية

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الدعم الكامل لتعزيز جهود الوقاية والرعاية البيطرية بجميع أنحاء المحافظة .

ووجه المحافظ إلى ضرورة التوسع في القوافل العلاجية المجانية لخدمة القرى والمناطق النائية ، مع تكثيف الأنشطة والحملات الميدانية والرقابية للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة للأهالى والمواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان نفذت المديرية خلال شهر يناير الماضى حزمة كبيرة من الأنشطة والخدمات البيطرية التى إستهدفت الوقاية ، والعلاج ، والترصد الوبائى ، والمجازر ، بالإضافة إلى صحة اللحوم ، والإرشاد البيطرى .

ولفت بأنه تم تحصين 200 كلب حر ضد السعار من خلال تنظيم 12 حملة إستهدفت 17 منطقة سكنية مختلفة ، كما تم تحصين عدد 62 ألف طائر وحيوان ضد إنفلونزا الطيور والنيوكاسل وأمراض الحمى القلاعية الأحادى والمدمج وحمى الوادى المتصدع وطاعون المجترات الصغيرة وجدرى الأغنام وحمى الثلاثة أيام والجلد العقدى وغيرها من الأمراض الوبائية المختلفة.

وأشار الدكتور جمعة مكى بأن فرق الترصد نجحت في التعامل مع عدد 570 حالة حيوانية وداجنة من خلال زيارة 4 قرى ومزارع والمرور على 61 منزلاً ، بجانب متابعة عدد 9 سوق للطيور والحيوانات .

جهود متنوعة

وأوضح بأنه تم إستمرار تشديد الرقابة على المجازر وأسواق اللحوم من خلال الكشف على 2828 من رؤوس الماشية داخل 13 مجزر حيث تم ضبط عدد 527 إصابة مرضية وإعدام الأجزاء المصابة ، علاوة على مصادرة عدد 339 كجم من المضبوطات غير صالحة للإستهلاك ومخالفة للإشتراطات الصحية.

وفى نفس السياق كشف الدكتور جمعة مكى بأنه خلال شهر يناير تم أيضاً تقديم الرعاية والعلاج لعدد 4 آلاف و 758 حالة من الماشية عبر الوحدات البيطرية والقوافل العلاجية بإجمالى 8 قوافل في عدد 7 قرى ، كما تم تقديم أعمال الرعاية التناسلية لعدد 720 حالة .

وأشار بأنه تم عمل إجراءات التأمين على عدد ألفين و960 رأساً من الأبقار والجاموس والأغنام ، فضلاً عن ترقيم عدد 575 حيوان ، وإصدار عدد إصدار عدد ألفين و 124 بطاقة ورقية وبدل فاقد ، علاوة على تنفيذ وتنظيم عدد 149 ندوة للإرشاد البيطرى شملت موضوعات الوقاية والرعاية والتناسليات والمجازر والتأمين والسعار والترقيم والأمراض المشتركة .