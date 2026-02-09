قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يكرم فرق الفنون الشعبية المشاركة بالمهرجان الدولي للثقافة ..شاهد

مهرجان أسوان الدولى الثالث عشر
مهرجان أسوان الدولى الثالث عشر
محمد عبد الفتاح

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الفرق المشاركة بمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون الثالث عشر الذى أقيم فى الفترة من 4 إلى 9 فبراير الحالى.

حضر التكريم اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضاً رؤساء وممثلى وفود 14 من فرق الفنون الشعبية الأجنبية والمحلية المشاركة بالمهرجان.

وقدم الدكتور إسماعيل كمال خالص شكره لضيوف أسوان من الدول الأجنبية الصديقة، بالإضافة إلى الفرق المصرية ليكونوا سفراء لدى شعوبهم لينقلوا تجربتهم فى أسوان وما تتمتع به من سحر وجمال الطبيعة ، بجانب المعابد الأثرية والمعالم السياحية ، فضلاً عن أهلها الطيبين الذين يتمتازوا ببشاشة الوجوة وحسن المعاملة لكافة الأفواج السياحية والزائرين.

وأكد المحافظ، أن هذا المهرجان أصبح من أبرز وأكبر المهرجانات العالمية التى تقام على أرض عاصمة الثقافة والإقتصاد والشباب الإفريقى ليس بإعتباره فعالية فنية فقط بل لكونه رسالة محبة وسلام تبرز قوة الفن فى مد جسور التواصل والتقارب وتبادل الثقافات بين الشعوب والدول المشاركة.

مهرجان أسوان الدولى

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بأوجه التنسيق والتعاون المتواصل والمشترك بين وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة اللواء خالد اللبان ، وأيضاً يوسف محمود مدير فرع ثقافة أسوان، وشعبان حسين مدير الفرق الفنية بالمحافظة لتنفيذ وإنجاح فعاليات مهرجان الثقافة والفنون وغيرها من الفعاليات والمهرجانات التى تحتضنها زهرة الجنوب.

ولفت المحافظ إلى دور ذلك فى زيادة الترويج والتسويق السياحى ، علاوة على المساهمة فى إثراء الوعى الثقافى والفنى وإدخال البهجة والسرور لدى الأهالى والمواطنين وغيرهم من السائحين والزائرين لأسوان .

من جانبهم قدم ممثلو وفود الفرق الشعبية الشكر لمحافظ أسوان ولوزارة الثقافة وكافة الجهات المعنية وذلك لحفاوة الإستقبال وروعة التنظيم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة فى فعاليات مهرجان الثقافة والفنون .

وأوضحوا أن هذا الحدث الفنى الكبير يعد فرصة هائلة لتبادل الخبرات والمخزون والموروث الثقافى والفنى ، بجانب التعرف عن قرب على التاريخ والحضارة المصرية العريقة .

وفى ختام اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء رؤساء الوفود والفنانين الدروع وإلتقاط الصور التذكارية تقديراً لجهودهم فى إثراء المهرجان بعروضهم الفنية المتميزة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

