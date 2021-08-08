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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

العلاج السحري|بسمة الملا تكشف فوائد زيت جنين القمح لعلاج مشاكل الشعر والبشرة

الدكتورة بسمة الملا
الدكتورة بسمة الملا

كشفت الدكتورة بسمة الملا خبيرة التغذية والعناية بالشعر، عن فوائد زيت جنين القمح لعلاج مشاكل الشعر والبشرة، مؤكدة أنه من أهم الزيوت الطبيعية لعلاج الثعلبة والصلع، كما أنه يساعد في نمو الشعر وملئ فراغات الرأس.

وقالت «بسمة الملا» خلال برنامج «صحتك وبس» المذاع على قناة «صدى البلد 2» إن زيت جنين القمح متواجد منذ العصر الحجري والفراعنة، وأطلق عليه الكهنة في تلك الوقت «العلاج السحري - ونبات الجنة» وسمي بهذا الاسم؛ لأنه يعالج العديد من الأمراض، منها البشرة  والشعر والأمراض الجلدية، وكان يستخدم في الأكل أيضا.

ونصحت «بسمة الملا»، بضرورة تناول الوجبات الصحية التي تحتوي على الخضروات والفاكهة لتغذية الشعر، مؤكدة أن سوء التغذية وعدم تناول الوجبات الصحية يؤثر بنسبة كبيرة جدا على نمو الشعر والصحة العامة للجسم، لذلك تنصح بتناول الخضروات والفاكهة وزيت جنين القمح.

يعتبر زيت جنين القمح من الزيوت المفيدة جدا لعلاج تشققات الجلد حيث تعمل البروتينات و مادة الليسيثين فى زيت جنين القمح على علاج جفاف الجلد و تشققه، كما يجعله أكثر ليونة و نعومة و يفضل مزج زيت جنين القمح بالزيوت الأخرى لضمان أفضل النتائج مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجلد و إصلاح .

بسمة الملا زيت جنين القمح علاج مشاكل الشعر خبيرة التغذية صحتك وبس العلاج السحري

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