ما لا تعرفه عن وزير الاتصالات الجديد

في إطار التعديل الوزاري الجديد، أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعيين المهندس رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلفًا للدكتور عمرو طلعت، وذلك تقديرًا لمسيرته الطويلة وخبراته الواسعة في هذا القطاع الحيوي.

يُعد رأفت هندي من القيادات البارزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شغل منصب نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية منذ عام 2019، وتم تجديد الثقة فيه عام 2024 ليتولى ملفات البنية التحتية والتحول الرقمي، إلى جانب قيامه بأعمال الوكيل الدائم للوزارة منذ يوليو 2018. وتمتد خبرته المهنية لأكثر من 35 عامًا، شارك خلالها في تصميم وتنفيذ حلول تقنية واستراتيجية لمشروعات كبرى على المستويين المحلي والدولي.

بعد الوزير الجديد من مؤسسى قطاع الاتصالات والبنية الأساسية عام 2006، وقاد تنفيذ أكثر من 100 مشروع قومي واستراتيجي، من أبرزها تطوير البنية التحتية للاتصالات بالقرية الذكية، وإنشاء شبكة الجامعات المصرية، إضافة إلى الإشراف على مراكز البيانات القومية التي تمثل ركيزة أساسية لخطط الدولة في التحول الرقمي.

كما لعب دورًا محوريًا في مبادرة «حياة كريمة» من خلال توصيل الإنترنت فائق السرعة بالألياف الضوئية وتطوير شبكات المحمول في قرى الريف، بما يخدم ملايين الأسر. وإلى جانب ذلك، يشغل رأفت هندي عضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، مواصلًا إسهاماته في دعم الاقتصاد الرقمي وبناء مستقبل التحول التكنولوجي في مصر.