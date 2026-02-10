قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع "النيباد" ويستعرض إنجازات رئاسة مصر للوكالة
مضيق هرمز… لماذا عاد الممر المائي الإستراتيجي إلى واجهة الأحداث الدولية؟
أخبار البلد

ما لا تعرفه عن وزير الاتصالات الجديد

وزير
وزير
أحمد عبد القوى

في إطار التعديل الوزاري الجديد، أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعيين المهندس رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلفًا للدكتور عمرو طلعت، وذلك تقديرًا لمسيرته الطويلة وخبراته الواسعة في هذا القطاع الحيوي.

يُعد رأفت هندي من القيادات البارزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شغل منصب نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية منذ عام 2019، وتم تجديد الثقة فيه عام 2024 ليتولى ملفات البنية التحتية والتحول الرقمي، إلى جانب قيامه بأعمال الوكيل الدائم للوزارة منذ يوليو 2018. وتمتد خبرته المهنية لأكثر من 35 عامًا، شارك خلالها في تصميم وتنفيذ حلول تقنية واستراتيجية لمشروعات كبرى على المستويين المحلي والدولي.

بعد  الوزير الجديد من مؤسسى قطاع الاتصالات والبنية الأساسية عام 2006، وقاد تنفيذ أكثر من 100 مشروع قومي واستراتيجي، من أبرزها تطوير البنية التحتية للاتصالات بالقرية الذكية، وإنشاء شبكة الجامعات المصرية، إضافة إلى الإشراف على مراكز البيانات القومية التي تمثل ركيزة أساسية لخطط الدولة في التحول الرقمي.

كما لعب دورًا محوريًا في مبادرة «حياة كريمة» من خلال توصيل الإنترنت فائق السرعة بالألياف الضوئية وتطوير شبكات المحمول في قرى الريف، بما يخدم ملايين الأسر. وإلى جانب ذلك، يشغل رأفت هندي عضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، مواصلًا إسهاماته في دعم الاقتصاد الرقمي وبناء مستقبل التحول التكنولوجي في مصر.

وزير اتصال اتصالات

