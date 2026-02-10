قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حياة كريمة تنفذ قافلة طبية بصان الحجر بالتعاون مع جامعة الزقازيق

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد الطحاوي

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدور الهام للقوافل الطبية الشاملة التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمنظومة الصحية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة بالمناطق النائية.

أشاد محافظ الشرقية بالدور المحوري والهام الذي تضطلع به مؤسسة "حياة كريمة"، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، في تقديم خدمات صحية وتوعوية واجتماعية متكاملة لأبناء المحافظة.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أسامة عبد القادر منسق مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، أنه تم تنظيم قافلة طبية توعوية شاملة أمس بمدينة "صان الحجر"، وذلك بمركز طب الأسرة تحت رعاية القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الزقازيق، والتي بدأت فعاليتها من الساعة التاسعة صباحاً واستمرت حتي الثانية ظهراً لتقديم كافة الخدمات والرعاية للأهالي.

كما شهدت القافلة مشاركة (١١) تخصصاً طبياً شملت (الباطنة – القلب – الصدر – العظام – الرمد – الأطفال – الجلدية – الأنف والأذن والحنجرة – جراحة أورام الثدي – المسالك البولية – تنظيم الأسرة) إلى جانب سيارة طب الأسرة بما ساهم في تقديم خدمة طبية متكاملة لائقة للأهالي.

 وشارك في أعمال التنظيم والإشراف (٢٤) متطوعاً في صورة تعكس وعى الشباب بأهمية العمل التطوعى ودوره في دعم جهود التنمية المجتمعية.. كما أنه لم تقتصر فعاليات القافلة على الكشف الطبي فقط ، بل تضمنت تنظيم عدد من الندوات التوعوية قدمها أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق شملت (٣) ندوات بالإضافة إلى تسليم شهادات محو الأمية لـ (٥٩) مستفيداً دعماً لجهود الدولة في القضاء على الأمية وبناء الإنسان.

 كما شملت الفعاليات تنظيم قافلة بيطرية تم خلالها رش (٥٦) حيواناً وعلاج (٥٠٠) حالة من الدواجن بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة.

وبلغ إجمالى المستفيدين من القافلة (١٣٨٧) مواطناً، إستفاد (١٢٤٢) مواطناً من خدمات الكشف الطبي و(١٤٥) مستفيداً من المحاضرات التوعوية مع تحويل حالة واحدة لاستكمال العلاج بالجهات المختصة، حيث تنوعت حالات الكشف الطبي بين التخصصات المختلفة.

 أكد منسق مؤسسة حياة كريمة بالشرقية أن هذه القوافل تأتي ضمن خطتها لدعم القطاع الصحي وتحقيق العدالة الاجتماعية والوصول بالخدمات الطبية والتوعوية إلى مختلف الفئات، تنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، مشيداً بالتعاون المثمر مع مؤسسات الدولة وبخاصة جامعة الزقازيق ودور أعضائها في تقديم خدمة طبية متميزة تجمع بين العلاج والتوعية.

الشرقية محافظ الشرقية الطبية الشاملة مراكز ومدن المحافظة

