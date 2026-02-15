قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا ميز الله صلاة العشاء؟.. لـ 8 معجزات تحدث لمن يحافظ عليها
أحمد موسى عن جهاز مستقبل مصر: طول ما في نجاح هيبقى فيه هجوم وشائعات
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

افتتاح معرض للسلع الأساسية بديوان عام وزارة الأوقاف

افتتاح معرض للسلع الأساسية بديوان عام وزارة الأوقاف
افتتاح معرض للسلع الأساسية بديوان عام وزارة الأوقاف
أحمد سعيد

افتتح أحمد سمير، الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، معرض السلع الأساسية الذي تنظمه وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتورة مروى ياسين، مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات.

افتتاح معرض للسلع الأساسية بديوان عام وزارة الأوقاف بالتعاون مع التضامن الاجتماعي

ويضم المعرض، مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة تلائم مختلف الاحتياجات، في إطار حرص الوزارة على دعم العاملين بها والمساهمة في التخفيف عنهم، بما يعزز أوجه الرعاية الاجتماعية داخل بيئة العمل.

ويستمر المعرض لعدة أيام بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من العاملين للاستفادة من العروض المقدمة، مع مراعاة جودة السلع وتنوعها بما يلبي الاحتياجات اليومية للأسر، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية الداخلية، وترسيخ بيئة عمل داعمة ومستقرة تعكس اهتمامها بالعاملين على المستويين المهني والإنساني.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من اهتمامها بالبعد الاجتماعي والإنساني، وحرصها على توسيع مظلة الدعم والرعاية للعاملين، بما يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار الأسري، ويدعم جهود وحدة تكافؤ الفرص في أداء رسالتها المجتمعية، موجهة الدعوة إلى جميع العاملين للمشاركة والاستفادة من فعاليات المعرض.

افتتاح معرض للسلع الأساسية بديوان عام وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف الأوقاف معرض للسلع الأساسية الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

رونالدو

هدايا العام 41.. رونالدو يكتب عرضا شاملا للابهار| ايه الحكاية

ابولو 16

صورة من الأرض إلى القمر.. ذكرى إنسانية تركها رائد فضاء منذ 1972

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

المزيد