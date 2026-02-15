افتتح أحمد سمير، الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، معرض السلع الأساسية الذي تنظمه وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتورة مروى ياسين، مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات.

افتتاح معرض للسلع الأساسية بديوان عام وزارة الأوقاف بالتعاون مع التضامن الاجتماعي

ويضم المعرض، مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة تلائم مختلف الاحتياجات، في إطار حرص الوزارة على دعم العاملين بها والمساهمة في التخفيف عنهم، بما يعزز أوجه الرعاية الاجتماعية داخل بيئة العمل.

ويستمر المعرض لعدة أيام بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من العاملين للاستفادة من العروض المقدمة، مع مراعاة جودة السلع وتنوعها بما يلبي الاحتياجات اليومية للأسر، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية الداخلية، وترسيخ بيئة عمل داعمة ومستقرة تعكس اهتمامها بالعاملين على المستويين المهني والإنساني.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من اهتمامها بالبعد الاجتماعي والإنساني، وحرصها على توسيع مظلة الدعم والرعاية للعاملين، بما يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار الأسري، ويدعم جهود وحدة تكافؤ الفرص في أداء رسالتها المجتمعية، موجهة الدعوة إلى جميع العاملين للمشاركة والاستفادة من فعاليات المعرض.