وزير الأوقاف ينعى الدكتور موسى فرحات الزين: الفقيد كان نموذجا للعالم المحقق

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، الدكتور موسى فرحات الزين، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالمنصورة، عضو اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء في خدمة السنة النبوية وعلومها، وإسهامٍ بارزٍ في إعداد أجيالٍ من الباحثين وطلاب العلم.

وأكد وزير الأوقاف أن فقد العلماء ثلمةٌ في جسد الأمة، مستحضرًا قول النبي ﷺ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء».

وأشار إلى أن الفقيد كان نموذجًا للعالم المحقق، الذي جمع بين رسوخ العلم وحسن الخلق، وأسهم بجهوده العلمية في الارتقاء بالبحث الأكاديمي وخدمة تراث السنة المطهرة، فضلًا عن عطائه في اللجان العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريس.

ويتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وتلامذته ومحبيه، سائلًا الله – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من علمٍ نافعٍ في ميزان حسناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾