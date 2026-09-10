الأهالي يوجهون الشكر لمحافظ الغربية بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لكوبري شنودة

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد كوبري شنودة الملاحي بمدينة طنطا، مؤكدًا جاهزيته لعودة الحركة مع أول يوم في العام الدراسي الجديد، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والطلاب بين مدينة طنطا وقرى مركز طنطا وقرى محافظة المنوفية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال تفقده الأعمال، تابع المحافظ المراحل النهائية للتنفيذ، وأكد على استكمال السور المعدني للكوبري وتطبيق معايير السلامة والأمان، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على جودة التنفيذ والتأكد من جاهزية الكوبري واستيفاء جميع إجراءات الأمان قبل عودة الحركة، بما يضمن سلامة أهالينا وأبنائنا الطلاب.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح المحافظ أن أعمال الإحلال والتجديد تمت بالتنسيق مع وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة وسط الدلتا، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالموقع على ما بذلوه من جهد، ومواصلة العمل ليلًا ونهارًا لإنجاز الأعمال في وقت قياسي، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد يسهم في إنجاز المهام بكفاءة وجودة وفي التوقيت المحدد.

تحسين خدمات المواطنين

ووجه الأهالي الشكر لمحافظ الغربية، تقديرًا لسرعة الإنجاز وجودة التنفيذ وعودة الكوبري للخدمة قبل بدء الدراسة.