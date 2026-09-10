محمود بسيوني: وزارة التعليم ألزمت المدارس الدولية بتحصيل المصروفات بالجنيه المصري

أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ألزمت المدارس الدولية كافة بتحصيل المصروفات والرسوم الدراسية بالجنيه المصري فقط ومنع التعامل بالدولار.

وأوضح بسيوني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن القرار ينهي تماماً ممارسات فرض رسوم الاعتماد بالعملة الأجنبية التي كانت تُحمل العائلات مشقة توفير الدولار من السوق.

وأضاف أن تفعيل أجهزة الرقابة وقنوات تلقي شكاوى أولياء الأمور يضمن عدم التفاف أي مدرسة على القرارات الوزارية.