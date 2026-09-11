القبض على سايس يجبر قائدى السيارات على دفع أموال بالسيدة زينب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات أمام إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة والتحصل على مبالغ مالية من مالكى السيارات بدون وجه حق.







بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، ومزاولته مهنة "بدون ترخيص" لتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









