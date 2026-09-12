ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن و10 محاضر لعدم إعلان الأسعار في بالاقصر

شنت إدارة تموين أرمنت بمحافظة الأقصر حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، في إطار تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين.

وجاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وقيادات قطاع الرقابة التموينية، وتحت إشراف عبد الرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، وبقيادة مدير إدارة تموين أرمنت وبمعاونة المفتشين.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو نصف طن سكر ناقص الوزن قبل طرحه وتداوله بالأسواق، إلى جانب تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمنشآت التي شملتها الحملة.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.