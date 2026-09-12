مع انطلاق الدراسة.. تعليم الأقصر يعلن جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب

انطلقت اليوم الدراسة بمحافظة الأقصر، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب بمختلف مدارس المحافظة، حيث حرصت الأجهزة التعليمية على التأكد من جاهزية المدارس وانتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، وفقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

وكان السيد أسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، قد أجرى خلال الأيام الماضية جولات ميدانية موسعة بعدد من مدارس الأقصر، لمتابعة اللمسات النهائية للاستعداد للعام الدراسي، والوقوف على مدى جاهزية المدارس من مختلف الجوانب، بما يضمن انطلاقة منظمة وآمنة للطلاب.

وشملت المتابعة إجراءات الأمن والسلامة، والتأكد من جاهزية طفايات الحريق وخراطيم المياه، إلى جانب أعمال الصيانة والنظافة وتجميل المدارس وتغيير الأعلام، فضلا عن مراجعة التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب، والتأكد من استكمال الإجراءات الإدارية داخل المدارس.

كما تابع وكيل الوزارة الاستعداد الإداري، موجها بإعداد سجلات شئون الطلاب وشئون العاملين، ومراجعة استعدادات المعلمين والأخصائيين، وخطط المناهج والسجلات المنظمة للعمل، بما يسهم في انتظام الدراسة منذ يومها الأول وتحقيق أفضل انطلاقة للعام الدراسي الجديد بمدارس الأقصر.