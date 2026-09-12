قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيمي الأمعري وقدورة ومدينة البيرة
احذر الفخ الرقمي.. عداد الكهرباء يسجل محاولات العبث وفتح الغطاء
المدارس للطلاب في أول يوم دراسة: إلتزموا بالزي و بمواعيد الحضور واحترموا المعلمين
مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. الأبيض يتراجع والساسو يرتفع
اليوم ..طرابزون بقيادة صلاح في مواجهة كونيا سبور بمشاركة مصطفى محمد
أسعار الذهب اليوم السبت 12 سبتمبر 2026.. عيار 21 يسجل 6320 جنيهًا
منافسة شرسة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري
ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تسيطر على طقس اليوم
6 ملايين دولار.. السيناريو الأقرب لمستقبل خوان بيزيرا مع الزمالك
نظام دولي متعدد الأقطاب.. كيف تستفيد مصر من انضمامها إلى تجمع بريكس؟
هل الصلاة على النبي بصيغة "طب القلوب ودوائها " بدعة محرمة؟.. انتبه
موعد مباراة زد وأساس الجيبوتي والقناة الناقلة في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مع انطلاق الدراسة.. تعليم الأقصر يعلن جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب

«مع انطلاق الدراسة.. تعليم الأقصر يعلن جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب ويكثف المتابعة الميدانية»
«مع انطلاق الدراسة.. تعليم الأقصر يعلن جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب ويكثف المتابعة الميدانية»
شمس يونس

انطلقت اليوم الدراسة بمحافظة الأقصر، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب بمختلف مدارس المحافظة، حيث حرصت الأجهزة التعليمية على التأكد من جاهزية المدارس وانتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، وفقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

وكان السيد أسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، قد أجرى خلال الأيام الماضية جولات ميدانية موسعة بعدد من مدارس  الأقصر، لمتابعة اللمسات النهائية للاستعداد للعام الدراسي، والوقوف على مدى جاهزية المدارس من مختلف الجوانب، بما يضمن انطلاقة منظمة وآمنة للطلاب.

وشملت المتابعة إجراءات الأمن والسلامة، والتأكد من جاهزية طفايات الحريق وخراطيم المياه، إلى جانب أعمال الصيانة والنظافة وتجميل المدارس وتغيير الأعلام، فضلا عن مراجعة التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب، والتأكد من استكمال الإجراءات الإدارية داخل المدارس.

كما تابع وكيل الوزارة الاستعداد الإداري، موجها بإعداد سجلات شئون الطلاب وشئون العاملين، ومراجعة استعدادات المعلمين والأخصائيين، وخطط المناهج والسجلات المنظمة للعمل، بما يسهم في انتظام الدراسة منذ يومها الأول وتحقيق أفضل انطلاقة للعام الدراسي الجديد بمدارس الأقصر.

الاقصر أخبار الاقصر تعليم الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2026

فتح باب تقليل الاغتراب وإعادة التنسيق للطلاب المستنفدين والمتخلفين

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 وكيفية الحصول عليها

الدعم النقدي المشروط

325 جنيها للفرد.. التفاصيل وآليات تطبيق الدعم النقدي المشروط وكيفية الصرف

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

ترشيحاتنا

نسرين امين واحمد حاتم

نسرين أمين تكشف تفاعل الجمهور مع فيديوهاتها برفقة أحمد حاتم

امال ماهر وزوجها

آمال ماهر تشارك جمهورها أجواء رومانسية برفقة زوجها على الشاطئ

سيمون

أيقونة الجيل.. سيمون تستعيد ذكريات نجاح أغانيها مع تريند الثمانينيات

بالصور

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد