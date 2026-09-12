قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع
عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت
الفصول منضبطة والكتب اتسلمت|شاهد بدء الجولات المفاجئة بالمدارس في أول يوم دراسة
بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة
رئيس التجارة والصناعة بـ بريكس: التعاون يتجاوز تجارة السلع إلى قطاعات مهمة
هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن
بهاء سلطان يتألق بمهرجان قرطاج في أول ظهور بعد الحادث
خاص | ياسين منصور يقترح طبيبًا أجنبيًا للأهلي بعد إصابات بلعمري والجزار
سر اعتماد عموتة على كوكا في الأهلي وتجاهل الصفقة الجديدة | خاص
ثبات ملحوظ.. سعر الدولار اليوم السبت 12 سبتمبر 2026
محمد صلاح بين طرابزون ومنتخب مصر.. هل يتحول موعد الانضمام لـ المعسكر إلى أزمة؟
هل تتجسس Apple Watch على المستخدمين؟.. آبل تكشف مفاجأة بشأن Live Rewind
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة الأقصر تتحرك إلى القرى.. برنامج للقوافل الثقافية يصل إلى المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة

«ثقافة الأقصر تتحرك إلى القرى.. برنامج للقوافل الثقافية يصل إلى المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة»
«ثقافة الأقصر تتحرك إلى القرى.. برنامج للقوافل الثقافية يصل إلى المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة»
شمس يونس

أجرى محمد رجب، مدير فرع ثقافة الأقصر، جولة تفقدية موسعة لعدد من المواقع الثقافية التابعة للفرع، لمتابعة انتظام العمل والأنشطة الثقافية والفنية، والوقوف على احتياجات المواقع ميدانيا، إلى جانب متابعة الاستعداد لتنفيذ القوافل الثقافية بمختلف قرى المحافظة.

وخلال الجولة، وجه مدير فرع ثقافة الأقصر بإعداد برنامج متكامل للقوافل الثقافية يستهدف قرى المحافظة، بما يضمن وصول الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية إلى أكبر عدد من المواطنين، في إطار توجهات وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمود عبد الوهاب.

وأوضح أن القوافل تأتي ضمن خطة الهيئة لتحقيق العدالة الثقافية وتنفيذ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتتضمن باقة متنوعة من الفعاليات، تشمل عروض فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية والآلات الشعبية، وورش الفنون التشكيلية والحرف البيئية واكتشاف المواهب، إلى جانب المحاضرات التوعوية والتثقيفية والأمسيات الشعرية ومعارض الكتب، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمحافظة.

وأكد محمد رجب أن المتابعة الميدانية للمواقع الثقافية تمثل أولوية لضمان انتظام العمل وتطوير الأداء، ودعم القصور والبيوت الثقافية للقيام بدورها في نشر الوعي وخدمة المجتمع، مع العمل على توسيع نطاق الأنشطة والوصول بها إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا للفعاليات الثقافية والفنية.

الاقصر اخبار الاقصر ثقافة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

أرشيفي

السعودية ..صفارات الإنذار تدوي في خميس مشيط

الواقعة

كاميرات وتحريات.. تفاصيل التحقيقات في تعدي سيدة على فرد أمن كمبوند بأكتوبر

جهاز يكشف سرا قديما

قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟

بيزيرا

تطورات انتقال بيزيرا إلى شباب أهلي دبي الإماراتي .. تفاصيل

وزير الخارجية السعودي

السعودية تدين هجوماً بالمسيرات استهدف خط أنابيب في الرياض والمدينة المنورة

زيزو

إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

ترشيحاتنا

خالد النبوي

فى عيد ميلاده.. خالد النبوي مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة

نسرين امين واحمد حاتم

نسرين أمين تكشف تفاعل الجمهور مع فيديوهاتها برفقة أحمد حاتم

امال ماهر وزوجها

آمال ماهر تشارك جمهورها أجواء رومانسية برفقة زوجها على الشاطئ

بالصور

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد