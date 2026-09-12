«ثقافة الأقصر تتحرك إلى القرى.. برنامج للقوافل الثقافية يصل إلى المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة»

أجرى محمد رجب، مدير فرع ثقافة الأقصر، جولة تفقدية موسعة لعدد من المواقع الثقافية التابعة للفرع، لمتابعة انتظام العمل والأنشطة الثقافية والفنية، والوقوف على احتياجات المواقع ميدانيا، إلى جانب متابعة الاستعداد لتنفيذ القوافل الثقافية بمختلف قرى المحافظة.

وخلال الجولة، وجه مدير فرع ثقافة الأقصر بإعداد برنامج متكامل للقوافل الثقافية يستهدف قرى المحافظة، بما يضمن وصول الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية إلى أكبر عدد من المواطنين، في إطار توجهات وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمود عبد الوهاب.

وأوضح أن القوافل تأتي ضمن خطة الهيئة لتحقيق العدالة الثقافية وتنفيذ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتتضمن باقة متنوعة من الفعاليات، تشمل عروض فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية والآلات الشعبية، وورش الفنون التشكيلية والحرف البيئية واكتشاف المواهب، إلى جانب المحاضرات التوعوية والتثقيفية والأمسيات الشعرية ومعارض الكتب، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمحافظة.

وأكد محمد رجب أن المتابعة الميدانية للمواقع الثقافية تمثل أولوية لضمان انتظام العمل وتطوير الأداء، ودعم القصور والبيوت الثقافية للقيام بدورها في نشر الوعي وخدمة المجتمع، مع العمل على توسيع نطاق الأنشطة والوصول بها إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا للفعاليات الثقافية والفنية.