أسعار اللحوم والأسماك والدواجن بأسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة 11-9، استقرارًا نسبيًا في أسعار عدد من السلع الغذائية، بالتزامن مع استمرار حركة البيع والشراء، وسط متابعة من المواطنين لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، باعتبارها من المنتجات الأساسية على موائد الأسر.

وبحسب الأسعار الاسترشادية المعلنة، شهدت الأسواق اليوم مستويات سعرية متفاوتة للسلع الغذائية، مع اختلاف السعر النهائي من تاجر لآخر وفقًا لنوع السلعة وجودتها، إلى جانب طبيعة المنطقة وتكاليف النقل والتداول.

وفي قطاع اللحوم والدواجن، فقد سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 110 جنيهات للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 124 جنيهًا، وسجلت الفراخ الأمهات نحو 95 جنيهًا للكيلو، وكيلو الصدور المخلية نحو 160 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو اللحوم السوداني 285 جنيهًا، وسجلت اللحوم البلدي نحو 350 جنيهًا للكيلو، في حين وصل سعر كيلو اللحوم البرازيلي إلى 275 جنيهًا.

أما البيض، فقد بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 105 جنيهات، والأحمر 120 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا.

وبالنسبة للأسماك، سجل كيلو البلطي 125 جنيهًا، والبوري 160 جنيهًا، فيما بلغ سعر كيلو الماكريل المجمد والمكرونة المجمدة 175 جنيهًا لكل منهما.

وتستمر حركة البيع والشراء داخل الأسواق وسط متابعة مستمرة لمستويات الأسعار وتوافر السلع، مع استمرار الجولات الرقابية على منافذ البيع للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ووضوح الأسعار أمام المواطنين، ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.