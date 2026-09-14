أوباما يدعو لوضع خطة للحماية من تأثيرات الذكاء الاصطناعي

حث الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الديمقراطيين على إعطاء الأولوية لوضع خطة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذا هو ما كان سيفعله لو كان مرشحاً للرئاسة في عام 2028.

وفي تصريحات أدلى بها خلال حفل لجمع التبرعات لصالح "لجنة الحملة الانتخابية الديمقراطية للكونجرس"، قال أوباما - حسبما أوردت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية - إنه رغم كونه ليس من دعاة "التسارع التكنولوجي الجامح" ولا من "المتشائمين الذين يتوقعون كارثة محتومة"، فإن مسار الذكاء الاصطناعي لا رجعة فيه، ولذا ينبغي على الديمقراطيين بلورة أجندة عمل واضحة حول هذا الموضوع.

وأضاف أوباما - في تصريحاته التي قدمها مكتبه لشبكة "إن بي سي نيوز" - أنه "لو كنت مرشحاً للرئاسة في العام المقبل، لكان هذا أحد محاور أجندتي الرئيسية؛ ولأعددت خطة واضحة للغاية وتحدثت عنها علناً"، قائلاً "إليكم خطتنا لضمان السلامة، وإليكم خطتنا لحماية أطفالنا من أي تأثيرات سلبية لهذه التقنية... كما كنت سأدرس التداعيات الاقتصادية بشكل ملموس وعملي، وأفهم أبعاد احتمالية إزاحة الوظائف (بسبب هذه التقنية)".

وجاءت تعليقات أوباما خلال نقاش مع زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز (ديمقراطي عن ولاية نيويورك)، حيث حثه على الدعوة إلى "حوار عام" حول هذا الملف.