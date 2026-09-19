محافظ البحيرة: 9 محطات مياه تدخل الخدمة قبل نهاية العام

كشفت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن تفاصيل عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة، بالتزامن مع احتفالات العيد القومي، مؤكدة أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ مشروعات في قطاعات متعددة تستهدف تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وقالت محافظ البحيرة، خلال تصريحات لبرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن احتفالات العيد القومي للمحافظة تنطلق من مدينة رشيد، وتتضمن تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مراكز ومدن المحافظة المختلفة.

تطوير كورنيش رشيد

وأوضحت جاكلين عازر أن أعمال تطوير كورنيش رشيد تستهدف إتاحة المناطق المطلة على المياه بالكامل أمام المواطنين، بما يسمح بالاستفادة من هذه المناطق وتحسين شكلها الحضاري.

وأكدت أن مشروع تطوير رشيد لا يقتصر على أعمال التطوير العمراني، وإنما يولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على القلب التاريخي والتراث الأثري والحضاري للمدينة، خاصة أن رشيد تتمتع بمكانة تاريخية وأثرية مميزة.

وأشارت إلى أن رشيد تعد مدينة باسلة ورمزًا للصمود، وتحظى بمكانة مميزة بين المدن المصرية، وهو ما يفرض الحفاظ على هويتها وتراثها بالتزامن مع تنفيذ أعمال التطوير.

احتفالات العيد القومي للبحيرة

وأضافت محافظ البحيرة أن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي تمتد لتشمل عددًا من مراكز ومدن المحافظة، من خلال تفقد وافتتاح مشروعات تنموية وخدمية جديدة، بما يعكس حجم العمل الجاري في مختلف القطاعات.

وأكدت أن المحافظة تشهد تنفيذ مشروعات كبيرة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة في مختلف المناطق.

أكثر من 4 آلاف مشروع ضمن حياة كريمة

وأشارت جاكلين عازر إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة البحيرة تتجاوز 4 آلاف مشروع في مختلف القطاعات والمراكز، موضحة أن هذه المشروعات تمثل جانبًا مهمًا من جهود الدولة لتطوير القرى وتحسين الخدمات الأساسية.

وأكدت أن المحافظة تواصل متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمختلف المناطق، بما يسهم في تحقيق استفادة مباشرة للمواطنين.

9 محطات مياه جديدة قبل نهاية العام

وكشفت محافظ البحيرة أن 9 محطات لمياه الشرب تستعد لدخول الخدمة بالمحافظة قبل نهاية العام الجاري، موضحة أن تشغيل هذه المحطات سيسهم في معالجة جانب كبير من مشكلات مياه الشرب التي تواجه بعض المناطق.

وأكدت أن مشروعات مياه الشرب تأتي ضمن أولويات المحافظة، نظرًا لارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لهم.

مبادرة «معًا نزرع»

وتطرقت محافظ البحيرة إلى مبادرة «معًا نزرع»، موضحة أنها تستهدف تحويل المناطق المهملة إلى مساحات خضراء، من خلال إشراك المواطنين في أعمال التطوير والزراعة.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف الاستفادة من المناطق غير المستغلة وتحويلها إلى مساحات أفضل من الناحية الحضارية والبيئية، بما يساهم في تحسين الشكل العام للمناطق وخلق مساحات خضراء يستفيد منها الأهالي.

وأكدت جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تواصل تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، بالتوازي مع متابعة المشروعات القائمة والعمل على سرعة دخول المشروعات الجديدة الخدمة، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودة حياتهم.