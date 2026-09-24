الصحة: عدم توافق المتبرع لا يعني بالضرورة استحالة زراعة الكلى

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن تطوير منظومة زراعة الكلى وزيادة فرص المرضى في الحصول على الزراعة من خلال توسيع قاعدة المتبرعين من الأحياء، وتطبيق أحدث البروتوكولات الطبية ملف طبي وإنساني في غاية الأهمية.

وتابع خلال برنامج صباح الخير يا مصر عبر الأولى: عندنا مريض يعاني من الفشل الكلوي ومضطر يعمل جلسات غسيل الكلى 3 مرات على الأقل في الأسبوع، وهناك شخص مستعد للتبرع له بالكلية، لكن أحيانًا تحدث مشكلة إن هذا الشخص غير متوافق أو أن أنسجته غير متوافقة مع أنسجة المتبرع له، مشيرا إلى أن التطور العلمي الحديث في الطب خلال السنوات الأخيرة جعلنا نتساءل عن ما البدائل العلمية الآمنة المتاحة لكل من المتبرع والمتبرع له، حتى يمكن تحقيق هذا الهدف، وهو التبرع؟

وأوضح أنه تمت مناقشة آخر التطورات العلمية في هذا الشأن، من خلال الاجتماعات التي قام بها الدكتور خالد عبد الغفار مع الخبراء في المملكة المتحدة، واللجنة العليا لزراعة الكلى، وهناك الآن أدوية حديثة تستطيع أن تقلل من نسب الرفض في حال عدم وجود توافق كامل ما بين المتبرع والمتبرع له.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الفحوصات الطبية المتطورة التي تحدد مدى مأمونية الزرع في حال عدم وجود كامل التوافق، لأن مستوى الخطورة المناعية للمتبرع والمتبرع له هو المعيار الأصلي في عمليات الزراعة.