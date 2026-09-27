الغربية.. حملات على مخابز السنطة وزفتى وقطور وسمنود وتحرير 42 محضرًا

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة انتظام العمل والتأكد من إنتاج الخبز المدعم وفقًا للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات التي استهدفت مخابز قرى الجعفرية ومنشية عبد الله وتطاي بمركز السنطة عن تحرير 14 محضرًا، شملت 7 محاضر تموينية تنوعت بين نقص الوزن، وعدم وجود لوحة تشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

فيما أسفرت الحملات التموينية بإدارات زفتى وقطور وسمنود عن تحرير 28 محضرًا، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 42 محضرًا.

تحرك تنفيذي عاجل

وتواصل الأجهزة المعنية حملاتها التفتيشية على المخابز للتأكد من انتظام العمل، ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها.