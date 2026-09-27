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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الهلال الأحمر والأزهر في مهمة إنسانية بجبال جنوب سيناء.. خدمات طبية وتوعوية ودعم نفسي للأهالي.. صور

القافلة
القافلة
ايمن محمد

وصلت قافلة الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع جامعة الأزهر، إلى مدينة طور سيناء وعدد من الوديان والتجمعات بمحافظة جنوب سيناء، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والإنسانية والتوعوية للأهالي، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2026.

وشارك الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع جامعة الأزهر، في تنفيذ قافلة تنموية متكاملة تستهدف الوصول بالخدمات إلى المواطنين في المناطق والتجمعات البعيدة، وتلبية احتياجاتهم في المجالات الصحية والاجتماعية والإنسانية.

وشملت أعمال القافلة تقديم خدمات طبية في عدد من التخصصات، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتوفير العلاج، إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية للأهالي، وتنفيذ أنشطة للتوعية الصحية والمجتمعية.

كما تضمنت القافلة جلسات وأنشطة للدعم النفسي، بما يعكس مفهوم الرعاية المتكاملة التي لا تقتصر على العلاج الطبي، وإنما تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية والتوعوية، بما يسهم في دعم الأهالي وتعزيز الوعي الصحي والمجتمعي لديهم.

وتأتي القافلة في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية، بهدف تعزيز وصول الخدمات إلى المواطنين في الوديان والتجمعات البعيدة، وتلبية احتياجاتهم في المجالات الصحية والاجتماعية والإنسانية، من خلال تقديم خدمات متكاملة بالقرب من أماكن إقامتهم.

وتعكس مشاركة الهلال الأحمر المصري وجامعة الأزهر في القافلة استمرار التعاون بين المؤسسات الوطنية لخدمة أهالي جنوب سيناء، والوصول بالخدمات الطبية والإنسانية والتوعوية إلى المناطق والتجمعات البعيدة، بما يعزز جهود الرعاية المجتمعية والتكافل بالمحافظة.

جنوب سيناء القافلة الأزهر الهلال الأحمر الوديان

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