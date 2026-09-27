دفعت مبلغا ماليا.. عاطف إمام يكشف تطورات أزمته مع مصطفى كامل| خاص

كشف الموسيقار عاطف إمام عن تطورات الأزمة بينه ومصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤكدا أن الأمور انتهت بينه وبين النقيب، وهو حاليا خارج النقابة ولا يرغب فى إثارة الأزمات.

وأضاف عاطف إمام، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “إننى حاليا مشطوب من نقابة الموسيقيين ولا أرغب فى إثارة أى أزمات مع مصطفى كامل طالما الأخير يعمل لصالح أعضاء النقابة، ولا نية لرفع قضايا عليه من جانبي”.

وأوضح: “بالفعل قمت بدفع مبلغ مالي بما أقرته النيابة العامة، والذى كان نظير خدمات قمت بها لأعضاء النقابة غير القادرين على العلاج، وهو ما كنت مسئولا عنه على الرغم من توقيع عدد من مجلس إدارة النقابة على هذه القرارات”.

قرار شطب عاطف إمام

كانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب العام الفنان مصطفى كامل، كشفت تفاصيل قرار شطب الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس الإدارة، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات الرسمية التي أُجريت بمعرفة مستشار من مجلس الدولة، وحضر جلسات التحقيق الدكتور عاطف إمام بنفسه وشخصه، والتي أسفرت عن ثبوت عدد من المخالفات الإدارية والمالية المتعلقة بموارد النقابة المخصصة لخدمة الموسيقيين.

وقال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، إن قرار الشطب جاء وفق الإجراءات القانونية المتبعة وبعد تحقيقات مستفيضة، مؤكدًا أن النقابة لا تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق الأعضاء أو مواردهم.

وأوضح أن بداية الأزمة تعود إلى رفض النقيب العام مقترحًا تقدم به الدكتور عاطف إمام بشأن توزيع كميات من اللحوم على أعضاء مجلس الإدارة، باعتبار أن هذه الموارد مخصصة لخدمة أعضاء النقابة من الموسيقيين في جميع المحافظات، وليس لفئة بعينها.

وأضاف المتحدث الإعلامي أن النقابة تحرص على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في إدارة مواردها، مشيرًا إلى أن هناك مذكرة مقدمة من الدكتور عاطف إمام ضد الفنان حلمي عبدالباقي بشأن مخالفات يراها من وجهة نظره، وقد تم إحالة هذه المذكرة للتحقيق حاليًا وفق القواعد القانونية المعمول بها داخل النقابة.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية التزامها الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق أعضائها، ومواصلة العمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم في إطار من النزاهة والمسئولية.