تحديد موعد مباراتي الزمالك وبطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا

اتفق مسؤولو نادي الزمالك مع فريق إيه إس بورت بطل جيبوتي على مواعيد مباراتي الفريقين في الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة مباراة الذهاب في الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي، على أن تقام مباراة العودة في الثامنة مساء يوم السبت الموافق 12 سبتمبر على نفس الملعب.

وأخطر الناديان، مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد المباراتين خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب نجح في نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا لتقام في مصر.

واتفق مجلس إدارة الزمالك مع مسؤولي النادي الجيبوتي على كافة التفاصيل الخاصة بنقل المباراة إلى القاهرة وتم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالأمر.

ويلتقي الفائز من مواجهتي الزمالك أمام بطل جيبوتي مع الفائز من مباراتي إيجلز بطل الكونغو الديمقراطية والجيش الوطني الرواندي في الدور التمهيدي الثاني.