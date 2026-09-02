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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق تدريب معلمي اللغة الألمانية على كتاب «Dabei» ضمن نظام البكالوريا المصرية

تدريب معلمي اللغة الألمانية
تدريب معلمي اللغة الألمانية
ياسمين بدوي

انطلقت، اليوم، المرحلة التالية من التعاون بتنظيم تدريب لمعلمي اللغة الألمانية على استخدام الكتاب الجديد، ضمن نظام البكالوريا المصرية، اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، وذلك في إطار الشراكة المثمرة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومعهد جوته، ودار هوبر للنشر، وعقب توقيع بروتوكول التعاون لإتاحة استخدام كتاب اللغة الألمانية «Dabei» بمستوييه A1.1 وA1.2، إلى جانب المحتوى الرقمي المصاحب له.

ونُفذ التدريب بمقر معهد جوته بالقاهرة، بمشاركة عدد من معلمي اللغة الألمانية، بهدف التعريف بمحتوى الكتاب وآليات استخدامه، وسبل توظيف مواده التعليمية والمحتوى الرقمي المصاحب له، بما يتناسب مع متطلبات نظام البكالوريا المصرية واحتياجات الطلاب.

ويأتي هذا التدريب كإحدى ثمار التعاون المصري الألماني في مجال التعليم، وخطوة عملية نحو دعم معلمي اللغة الألمانية ورفع جاهزيتهم لتدريس المحتوى الجديد، بما يسهم في تطوير أساليب تعليم اللغة الألمانية والارتقاء بمستوى المهارات اللغوية لدى الطلاب، وإتاحة فرص أفضل لهم لاكتساب المهارات اللازمة للتعلم والتواصل.

وزارة التربية والتعليم البكالوريا المصرية اللغة الألمانية

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