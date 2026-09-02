الأتوبيس بقى خردة.. تفاصيل مصرع 17 وإصابة 29 في انقلاب أتوبيس بطريق دهب – نويبع.. 24 سيارة إسعاف تصل إلى موقع الحادث ودعم من 3 محافظات

شهد طريق «دهب – نويبع» بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب أتوبيس ركاب بمنطقة السعدة، قبل مدينة نويبع، ما أسفر وفق آخر تحديث عن وفاة 17 شخصًا وإصابة 29 آخرين.

تفاصيل مصرع 17 وإصابة 29 في انقلاب أتوبيس بطريق دهب – نويبع

وأظهرت الصور المتداولة من موقع الحادث الأتوبيس منقلبًا على جانبه وسط منطقة صحراوية، بعد تعرضه لأضرار بالغة في هيكله، مع ظهور أجزاء معدنية مكسورة ومتدلية وتناثر عدد من مكونات المركبة والحطام حولها، فيما بدت آثار الانقلاب والاصطدام واضحة على جسم الأتوبيس.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة جنوب سيناء، وتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية والإسعافية اللازمة للمصابين، مع متابعة تطورات الحادث لحظة بلحظة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن غرفة الأزمات المركزية بالوزارة جرى تفعيلها فور وقوع الحادث، مع الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الحالات ونقل المصابين إلى المستشفيات.

تفاصيل مصرع 17 وإصابة 29 في انقلاب أتوبيس بطريق دهب – نويبع

الحصيلة الأولية للحادث

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الحصيلة الأولية للحادث كانت 28 مصابًا و16 حالة وفاة في موقع الحادث، قبل أن ترتفع الحصيلة وفق آخر تحديث إلى 17 حالة وفاة و29 مصابًا.

محافظ جنوب سيناء يتابع الحادث

وتابع الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، تفاصيل الحادث منذ اللحظات الأولى، من خلال مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، بالتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة والجهات المعنية.

تفاصيل مصرع 17 وإصابة 29 في انقلاب أتوبيس بطريق دهب – نويبع

ووجّه المحافظ بتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، واتخاذ جميع الإجراءات العاجلة للتعامل مع تداعيات الحادث.

دعم إضافي بسيارات الإسعاف

وشهد موقع الحادث الدفع بـ20 سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة، إلى جانب 4 سيارات إسعاف إضافية، بواقع سيارتين من محافظة السويس وسيارتين من شمال سيناء، فضلًا عن سيارة إسعاف من مدينة طابا هايتس، للمشاركة في نقل المصابين والتعامل مع الحالات.

تفاصيل مصرع 17 وإصابة 29 في انقلاب أتوبيس بطريق دهب – نويبع

ورفعت مستشفيات نويبع وطابا ودهب وسانت كاترين وشرم الشيخ درجة الاستعداد القصوى لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما جرى تجهيز ثلاجات حفظ الموتى بإجمالي 23 عينًا، بالتزامن مع الدفع باثنين من اللوادر التابعة لمدينة نويبع إلى موقع الحادث للمساعدة في أعمال التعامل مع تداعياته.

خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا

وتواصل الأجهزة التنفيذية والطبية والأمنية بالمحافظة جهودها للتعامل مع الحادث، وسط تنسيق مستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة نقل المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

تفاصيل مصرع 17 وإصابة 29 في انقلاب أتوبيس بطريق دهب – نويبع

وتقدمت محافظة جنوب سيناء بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مع التأكيد على أن أعداد الوفيات والمصابين لا تزال أولية، وأن أي تحديثات جديدة بشأن الحصيلة سيتم إعلانها من الجهات المختصة.