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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة 17 وإصابة 29.. الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بطريق «دهب – نويبع»

صور حادث انقلاب أتوبيس بطريق «دهب – نويبع»
صور حادث انقلاب أتوبيس بطريق «دهب – نويبع»
ايمن ابو زيد

شهد طريق «دهب – نويبع» بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي، بمنطقة الصاعدة قبل مدينة نويبع، أمام قرية المزينة، ما أسفر عن وفاة 17 شخصًا وإصابة 29 آخرين، وسط تحرك عاجل من الأجهزة التنفيذية والأمنية والطبية للتعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات.

صور حادث انقلاب أتوبيس بطريق «دهب – نويبع» 

حادث انقلاب أتوبيس بطريق دهب – نويبع 

وينشر “صدى البلد” الصور الأولى من الحادث والذي ظهر في الأتوبيس منقلبا على جانبه وسط منطقة صحراوية، بعد تعرضه لحادث أسفر عن أضرار بالغة في هيكله، فيما تناثرت أجزاء من المركبة والحطام حول موقع الحادث.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد وجّه برفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة جنوب سيناء، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإسعافية للمصابين، بالتزامن مع متابعة تطورات الحادث لحظة بلحظة.

صور حادث انقلاب أتوبيس بطريق «دهب – نويبع» 

الدفع بـ20 سيارة إسعاف

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه فور ورود البلاغ، جرى تفعيل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لإخلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقل الحالات التي تستدعي الرعاية الطبية إلى المستشفيات.

صور حادث انقلاب أتوبيس بطريق «دهب – نويبع» 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحصر الأولي للحادث أسفر عن إصابة 28 راكبًا، جرى نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أسفر الحادث في بدايته عن وفاة 16 شخصًا بموقع البلاغ.

صور حادث انقلاب أتوبيس بطريق «دهب – نويبع» 

17 حالة وفاة و29 مصابًا

ومع استمرار أعمال الحصر والمتابعة، ارتفعت الحصيلة المحدثة إلى 17 حالة وفاة و29 مصابًا، فيما تواصل الجهات المعنية أعمال المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث.

صور حادث انقلاب أتوبيس بطريق «دهب – نويبع» 
جنوب سيناء انقلاب أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي مدينة نويبع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان حادث انقلاب أتوبيس بطريق دهب – نويبع

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