هيئة الكتاب تفتتح الدورة السادسة من معرض طحانوب بالقليوبية

افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أمس، فعاليات الدورة السادسة من معرض طحانوب للكتاب بمحافظة القليوبية، في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وحرص الهيئة على تلبية رغبات الجمهور في مختلف المناطق، وإتاحة إصداراتها للقراء بالقرب من أماكن إقامتهم.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن خطة الهيئة المصرية العامة للكتاب للتوسع في إقامة معارض الكتاب بمختلف المحافظات والمناطق، والوصول بالكتاب إلى شرائح أوسع من الجمهور، بما يسهم في نشر المعرفة وتشجيع القراءة واقتناء الكتب.

ويقدم المعرض لرواده مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، في مختلف مجالات المعرفة، من الأدب والفكر والتاريخ والعلوم الإنسانية، إلى جانب عدد من الإصدارات التي تلبي اهتمامات القراء بمختلف أعمارهم.

ويعكس تنظيم الدورة السادسة من معرض طحانوب استمرار التعاون بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يتيح إقامة الفعاليات الثقافية والوصول بها إلى المناطق التي تشهد طلبًا على تنظيم معارض للكتاب، استجابة لرغبات الأهالي وتلبية لاحتياجاتهم الثقافية.

وتحرص الهيئة من خلال معارضها على إتاحة إصداراتها بأسعار مناسبة، بما يمنح القراء فرصة للاطلاع على مجموعة واسعة من الكتب في مجالات متنوعة، والتعرف على مشروعات الهيئة في النشر.

كما تمثل معارض الكتاب التي تقام خارج نطاق المعارض الكبرى فرصة للتعريف بالإنتاج الفكري والأدبي، ودعم حركة القراءة، وتعزيز حضور الكتاب في الحياة اليومية للمواطنين.

وتواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفيذ أجندتها لمعارض الكتاب على مدار العام، بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، في إطار دورها في نشر الثقافة وإتاحة المعرفة والوصول بإصداراتها إلى أكبر عدد ممكن من القراء بمختلف أنحاء الجمهورية.