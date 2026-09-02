أحمد شوبير ينتقد غياب الجماهير عن الدوري: الكرة حلوة ولكن منزوعة الدسم

انتقد الإعلامي أحمد شوبير ظاهرة غياب الجماهير عن مباريات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المسابقة رغم تحسن مستواها الفني، فإنها تفتقد أحد أهم عناصر كرة القدم بسبب ضعف الحضور الجماهيري في المدرجات.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن «الدوري ككورة حلو، ولكن للأسف الشديد منزوع الدسم بسبب غياب الجماهير»، مشيرًا إلى أن تجربة طرح تذاكر مباراة غزل المحلة وإنبي مجانًا لم تحقق الهدف المنتظر منها.

وأوضح أن إدارة غزل المحلة أتاحت التذاكر للجماهير دون مقابل، على أمل زيادة الحضور في المدرجات، خاصة أن الفريق بدأ مشواره في الدوري بهزيمتين ويحتاج إلى الدعم والمساندة.

وأضاف شوبير: «إدارة المحلة طرحت التذاكر ببلاش على الجمهور، وقولتلكم ننتظر ونرى إيه اللي هيحصل في التجربة دي، ويا رتني ما شوفت»، موضحًا أن عدد الجماهير التي ظهرت في المدرجات لم يتجاوز، وفق تقديره، ما بين 200 و400 مشجع على الأكثر.

وتابع: «جماهير عصب كرة القدم مشوفتهاش! فين الجمهور يا جماعة؟! المحلة بدأ الدوري أول ماتشين بهزيمتين، فمحتاج مكسب ومساندة ومؤازرة اللي محتاجة جمهور والجمهور محتاج تذاكر والإدارة وفرتها والجمهور مرحش فالتجربة باظت!».

وانتقد شوبير أيضًا محاولات وصف أعداد قليلة من الجماهير بأنها حضور جماهيري كبير، قائلًا إن بعض المعلقين يحاولون تغطية غياب الجماهير بالإشارة إلى وجود عدد محدود من المشجعين في المدرجات.

وتطرق الإعلامي إلى أزمة نادي الشرقية وإنبي، مشيرًا إلى عدم تقبل بعض الجماهير لفكرة دمج اسم الشرقية مع إنبي، وتمسكهم بعودة فريق الشرقية بشكله السابق.

وقال شوبير إن صعود أي فريق إلى الدوري الممتاز يتطلب إمكانيات مالية كبيرة، موضحًا أن الظروف الحالية دفعت الشرقية إلى خوض التجربة من خلال الارتباط بنادٍ آخر، في ظل عدم قدرة النادي على تحمل تكاليف المنافسة بمفرده.

وأضاف: «خلاص حضرتك أتعب وكافح علشان تصعد للممتاز، يقولك ما أنا مش معايا فلوس! طيب أعملك إيه؟ يقولك حافظلي على هويتي».

وأشار شوبير إلى أن الاعتراض على غياب لاعبي الشرقية عن الفريق الحالي أمر مفهوم، لكنه يرى أن الفارق في الإمكانيات يجعل من الصعب الاعتماد على العناصر السابقة في منافسات الدوري الممتاز.

واختتم تصريحاته بالحديث عن أزمة عدم خوض الشرقية مبارياته على ملعبه، مؤكدًا أن هذه النقطة تمثل أحد الظروف الصعبة المحيطة بالتجربة، قبل أن يحسم رأيه قائلًا: «تجربة حتى هذه اللحظة لم يكتب لها النجاح».