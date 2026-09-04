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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اتغطى وانت نائم.. نجل شقيق العندليب يسخر من تصريح طارق الشناوي عن تامر حسني وعبد الحليم

طارق الشناوي
طارق الشناوي
ميرنا محمود

أثار الناقد الفني طارق الشناوي حالة من الجدل ، بعد تصريحاته بشأن مقارنة الفنان تامر حسني بالعندليب عبد الحليم حافظ في مجال التمثيل، والتي اعتبر خلالها أن تامر حسني يتفوق على عبد الحليم حافظ وفقا لمعايير الأداء الحديثة.

وتفاعل محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ مع تصريحات طارق الشناوي، حيث وجه له انتقادا ساخرا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب محمد شبانة: «أنصح أصحاب الآراء الغريبة فى العالم أن لا يرقدوا فى نومهم بلا غطاء، كى لا يتحفونا بهذه الكوابيس التى تفضحهم هم ويضحك عليها الناس أجمعين».

واختتم شبانة تعليقه قائلا بسخرية: «فكرونى بفيلم مرجان.. هههههههه».

وكان طارق الشناوي قد قال خلال لقائه ببرنامج «خارج النص»، إن تامر حسني أفضل من عبد الحليم حافظ في التمثيل وفقا لمعايير الأداء الحديثة، مشيرا إلى تفوقه أيضا بفارق كبير على عمرو دياب في التمثيل، بينما يتفوق عمرو دياب عليه في الغناء.

الناقد الفني طارق الشناوي العندليب عبد الحليم حافظ تامر حسني

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