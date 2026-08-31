طارق الشناوي : خلافي مع مصطفى كامل انتهى شخصيا .. فنيًا رأيي مش هيتغير

كشف الناقد الفني طارق الشناوي تفاصيل جلسة الصلح التي جمعته بالفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤكدًا أن الخلاف انتهى على المستوى الشخصي والقانوني، مع تمسكه برأيه النقدي تجاه أداء الفنان.

وأضاف طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية مع نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أن مصطفى كامل حضر جلسة الصلح بصفته نقيبًا للموسيقيين وفنانًا، واعتذر عن التجاوزات التي حدثت بحقه، موضحًا أن وصفه لأداء مصطفى كامل بأنه «نشاز» جاء في إطار النقد الفني المباح، وليس بهدف الإساءة الشخصية إليه.

وأوضح الشناوي أن الصلح لا يعني التراجع عن آرائه النقدية، قائلًا: «رأيي مش هيتغير»، مشيرًا إلى أن بيان نقابة الصحفيين أكد حق النقد وحرية الرأي، مع ضرورة الالتزام بعدم التطاول، مؤكدًا أنه لم يخرج عن القانون في أي من كتاباته أو انتقاداته الفنية.

وتابع: "أعضاء نقابة المهن الموسيقية ظنوا أن كلمة نشاز دي حاجة، أنا مكنتش في خصومة شخصية مع مصطفى كامل، أنا قولت رأيي ومفيش أي خصومة بيننا، أنا رأي زي ما هو مش هغيره حتى بعد الجلسة التي عقدت اليوم في نقابة الصحفيين".

وعن انتقاده لجيل مصطفى كامل ومصطفى قمر، أوضح طارق الشناوي، أن أي فنان يقدم عمل كويس سوف أشيد بيه، ولكن ساعات البعض لما يفقد التواصل مع الناس بيفتكر إن أي شخص هيكتب عنه كلمة سلبية دا هيكون عدوه، فيبدأ يوجه ليه قذائف واتهامات، أنا عمري ما خرجت عن القانون.

وأكمل: "انتقد الفنان عن العمل أو الغناء الذي يقدمه وليس شخصه أو صفاته، ولكن وصفي لمحمد فؤاد بـ"سيد قشطة" كان منذ 25 عامًا وفي جريدة صوت الأمة، وكان المعنى أنه أترف على نفسه وأصبح جسده مترهل، طيب أي اللي مخلي عمرو دياب محافظ على نفسه لحد دلوقتي، لأن محافظ على لياقته البدينة".