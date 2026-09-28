طريقة عمل سندوتش ملفوف التورتيلا بالدجاج.. بأسهل الخطوات

قدم الشيف عماد الخشت على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل سندوتش ملفوف التورتيلا بالدجاج، فهي من الأكلات الشهية واللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق شهي.

مقادير سندوتش ملفوف التورتيلا بالدجاج



● 2 ورك دجاج مخلي

● 1 ملعقة ثوم بودرة

● 1 ملعقة شطة

● ملح وفلفل

● ½ ملعقة كمون

● 1 ملعقة بابريكا

● 1 ملعقة جنزبيل بودرة

● ½ ملعقة كركم

● ¼ كوب زيت زيتون

● 3 ملعقة عسل أسود

● 3 ملعقة خل أبيض

● ماء حسب الحاجة إذا لزم الأمر

السندوتش:

● 4 خبز تورتيلا كبير

● 4 ملعقة مايونيز

● 1 ملعقة كاتشب

● 1 ملعقة مسطردة

● 2 كوب كابوتشا جوليين

● 2 كوب طماطم جوليين

● 1 كوب شرائح رفيعة من الخيار المخلل



طريقة تحضير سندوتش ملفوف التورتيلا بالدجاج



في بولة، توضع البهارات تدريجياً، مع خل، زيت زيتون، عسل أسود، و تقلب المكونات.

توضع أوراك الدجاج و تتبل بالخليط السابق.

ترص أوراك الدجاج على صاج ثم توضع في الفرن و تترك حتى تمام الشوي.

تقطع أوراك الدجاج إلى شرائح.

على خبز تورتيلا يوضع كاشتب، مسطردة، مايونيز، كابوتشة شرائح، طماطم شرائح، خيار مخلل، شرائح دجاج.

يلف الساندوتش ويقطع ثم يقدم.