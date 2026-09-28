أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، أن مسيرة روسية تستهدف مبنى أكاديمية كييف الوطنية للعلوم.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه بأن كييف قد تخفف من هجماتها على مصافي النفط ومنشآت قطاع الطاقة الروسية، وذلك بعد أن طلب منه ترامب «التهدئة» في استهداف قطاع الوقود والطاقة الروسي.

وأوضح ترامب، خلال حضوره بطولة «كأس الرؤساء» للجولف في إحدى ضواحي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، أنه تحدث مع زيلينسكي وطلب منه خفض حدة الضربات على المصافي الروسية.