مصرع سائق وإصابة أم وطفلها في تصادم أتوبيس وتروسيكل على الطريق الزراعي في دمنهور بالبحيرة

لقي سائق تروسيكل مصرعه، فيما أصيبت سيدة وطفلها، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وتروسيكل خلال الصعود أعلى كوبري القيادة بالطريق الزراعي بنطاق مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بالقرب من محطة بنزين التعاون.

إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وتروسيكل أعلى كوبري القيادة بدمنهور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأسفر الحادث عن وفاة أحمد علي الصعيدي، 43 عامًا، سائق التروسيكل، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أسفر الحادث عن إصابة سلمى وحيد علي، 40 عامًا، وطفلها عدي فريد شوقي، 3 أعوام، وجميعهم من مركز دمنهور، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.