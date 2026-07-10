قبل انطلاق الموسم.. مورينيو يتعهد ببناء ريال مدريد جديد

بدأ البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لريال مدريد، مهامه رسميًا داخل مجمع "فالديبيباس" التدريبي، في أول ظهور له منذ توليه القيادة الفنية للنادي الملكي، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ووجه مورينيو رسالة واضحة لجماهير ريال مدريد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستقوم على الانضباط والعمل والطموح، وقال: "هدفي في ريال مدريد هو بناء ثقافة قائمة على العمل، وتحمل المسؤولية، والطموح، إلى جانب قيمة أعرفها جيدًا، وهي شرف العمل من أجل ريال مدريد."

وتأتي تصريحات المدرب البرتغالي مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث يسعى إلى وضع بصمته مبكرًا وإعادة الفريق للمنافسة بقوة على جميع البطولات.

ومن المقرر أن يخوض ريال مدريد 4 مباريات ودية خلال فترة الإعداد، مستفيدًا من تأجيل مباراته الافتتاحية في الدوري الإسباني، على أن يبدأ مشواره في الليجا من الجولة الثانية يوم 23 أغسطس، في إطار استعدادات الفريق لدخول الموسم بأفضل جاهزية ممكنة تحت قيادة مورينيو.