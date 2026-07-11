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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأرجنتين وسويسرا في كأس العالم والقنوات الناقلة

الارجنتين
الارجنتين
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة قوية أمام نظيره منتخب سويسرا، في الساعات الأولى من صباح الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله كلا المنتخبين إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب العالمي.

ويعول المنتخب الأرجنتيني على خبرة قائده ليونيل ميسي، الذي يواصل قيادة منتخب بلاده في البطولة، بينما يأمل المنتخب السويسري في مواصلة مفاجآته بعدما نجح في تجاوز محطة صعبة خلال دور الستة عشر.

ملعب المباراة

تقام المباراة على ملعب كانساس سيتي، الذي يستضيف واحدة من أبرز مواجهات الدور ربع النهائي، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة صدام يجمع بين منتخبين قدما مستويات مميزة منذ انطلاق البطولة.

موعد المباراة

تنطلق صافرة بداية مباراة الأرجنتين وسويسرا في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فجر يوم الأحد، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم لما تحمله من أهمية كبيرة في مشوار المنتخبين.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 وبي إن سبورتس ماكس 2، اللتين تملكان حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تغطية خاصة واستوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

مشوار الأرجنتين إلى ربع النهائي

بلغ منتخب الأرجنتين الدور ربع النهائي بعد فوزه المثير على منتخب مصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، حيث نجح المنتخب الأرجنتيني في حسم بطاقة التأهل بهدف قاتل، بعدما قدم المنتخبان أداءً قويًا طوال اللقاء.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني إلى استثمار الحالة الفنية الجيدة التي ظهر بها خلال البطولة، ومواصلة نتائجه الإيجابية من أجل الاقتراب خطوة جديدة من التتويج بلقب كأس العالم.

مشوار سويسرا إلى ربع النهائي

في المقابل، تأهل منتخب سويسرا إلى الدور ربع النهائي بعد تخطي منتخب كولومبيا بركلات الترجيح، عقب مباراة قوية اتسمت بالندية والتكافؤ، قبل أن يحسم المنتخب السويسري بطاقة العبور من خلال ركلات الحسم، ليضرب موعدًا مع منتخب الأرجنتين في مواجهة مرتقبة لا تقبل القسمة على اثنين

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