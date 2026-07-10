مستنيينكم يا أبطال في 2030.. مشاهد من استقبال منتخب مصر في العلمين الجديدة

شهدت مدينة العلمين الجديدة، صباح اليوم، أجواءً احتفالية استثنائية لاستقبال بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، عقب عودتها من المشاركة التاريخية في بطولة كأس العالم 2026، وسط حضور جماهيري كبير احتشد للاحتفاء بالفراعنة، في مشهد عكس حجم الفخر والدعم الذي يحظى به المنتخب الوطني بعد الإنجاز الذي حققه في المونديال.

حافلة مكشوفة تجوب شوارع العلمين

وخصصت اللجنة المنظمة حافلة مكشوفة لنقل لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني في جولة احتفالية داخل شوارع مدينة العلمين الجديدة، حيث حرص اللاعبون على تحية الجماهير التي اصطفت على جانبي الطرق، وردوا على هتافاتهم ولوحاتهم التي حملت رسائل الفخر والاعتزاز بما قدمه المنتخب خلال مشواره في كأس العالم.

حضور جماهيري كبير لاستقبال الفراعنة

وتوافدت أعداد كبيرة من الجماهير المصرية إلى مدينة العلمين الجديدة منذ الساعات الأولى من اليوم، للمشاركة في استقبال بعثة المنتخب، رافعين الأعلام المصرية ومرددين الهتافات الوطنية، احتفالًا بالأداء المشرف الذي أعاد الكرة المصرية إلى الواجهة العالمية، ورسخ مكانة الفراعنة بين كبار المنتخبات.

علم فلسطين يخطف الأنظار

ولفت حضور علم فلسطين بين الجماهير الأنظار خلال الاحتفالات، حيث رفعه عدد من المشجعين تعبيرًا عن التضامن والدعم، في مشهد حظي بتفاعل واسع وسط الأجواء الاحتفالية التي صاحبت استقبال المنتخب الوطني.

حضور رسمي وفني لمشاركة المنتخب فرحة الإنجاز

وشهدت مراسم الاستقبال مشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب مجموعة من الفنانين والشخصيات العامة، الذين حرصوا على استقبال بعثة المنتخب وتهنئة اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدين تقديرهم لما قدمه الفريق خلال منافسات كأس العالم.

الجماهير تهتف: "مستنيينكم يا أبطال في 2030"

وأحاطت الجماهير بحافلة المنتخب طوال الجولة الاحتفالية، مرددة الأغاني الوطنية والهتافات الداعمة، بينما حرص اللاعبون على التلويح للجماهير والتقاط الصور التذكارية معهم، في أجواء احتفالية مميزة.

ورفعت الجماهير عددًا من اللافتات التي حملت رسائل فخر وثقة في مستقبل المنتخب، كان أبرزها: "مستنيينكم يا أبطال في 2030"، في إشارة إلى تطلع الجماهير لمواصلة النجاحات وتحقيق إنجاز أكبر في النسخة المقبلة من كأس العالم.