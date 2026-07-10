صرف 40 رغيفًا لكل مواطن وبطاقة واحدة بالمنصورة .. تفاصيل

تفقد الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، مخبز المحافظة الكبير وعددًا من منافذ بيع الخبز بمدينة المنصورة، لمتابعة انتظام العمل وجودة الإنتاج وسير عملية التوزيع على المواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، رانيا عبدالعزيز مفتش بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ومسؤول متابعة مخبز المحافظة.

و تابع " نائب المحافظ " مراحل إنتاج الخبز داخل المخبز، واطمأن على جودة الرغيف ومطابقته للمواصفات، كما وجه القائمين على المخبز بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لخط الإنتاج، بما يضمن استمرار التشغيل بكفاءة وعدم تعطل الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد الدكتور " حسين مغربي " على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات محافظ الدقهلية بصرف 40 رغيفًا لكل مواطن وبطاقة واحدة فقط، بما يحقق العدالة في التوزيع ويضمن وصول الخبز لأكبر عدد من المواطنين.

وأكد "نائب المحافظ " استمرار المتابعة الميدانية تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية لمخبز المحافظة ومنافذ البيع، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، حفاظًا على انتظام منظومة الخبز وجودة الخدمة المقدمة لأبناء مدينة المنصورة