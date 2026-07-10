رغم مرارة الوداع.. المغرب خرج من مونديال 2026 أكثر قوة | 4 دلائل

لم تكن صافرة النهاية أمام فرنسا تعني نهاية الحلم المغربي، بل كانت بداية فصل جديد في قصة منتخب فرض نفسه بين كبار العالم فبعد مشوار استثنائي في كأس العالم 2026، أسدل الستار على رحلة "أسود الأطلس" عقب خسارة تكتيكية أمام المنتخب الفرنسي في الدور ربع النهائي، لكن ما تحقق داخل المستطيل الأخضر وخارجه يؤكد أن الكرة المغربية خرجت من البطولة بأربعة مكاسب استراتيجية ستنعكس على مستقبلها لسنوات طويلة.

ورغم خيبة الأمل التي سيطرت على الجماهير المغربية، التي كانت تحلم بتكرار إنجاز مونديال 2022 أو الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، فإن المشاركة الحالية عززت مكانة المغرب كأحد أبرز المنتخبات العالمية، وأثبتت أن نجاحه لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة مشروع كروي متكامل يواصل حصد ثماره.

مونديال تاريخي يعزز مكانة المغرب بين الكبار

قدم المنتخب المغربي واحدة من أفضل مشاركاته في كأس العالم 2026، بعدما نجح في بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي، وهو إنجاز يعكس استقرار المستوى الفني والتطور المستمر داخل المنظومة الكروية المغربية.

وخلال البطولة، ظهر "أسود الأطلس" بصورة مميزة أمام منتخبات الصف الأول، وقدموا كرة قدم متوازنة جمعت بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية، ليؤكدوا أن الإنجاز التاريخي في مونديال 2022 لم يكن استثناءا، بل بداية لعهد جديد أصبحت فيه المغرب منافسًا دائما على الأدوار المتقدمة في البطولات الكبرى.

كما برهنت كتيبة المدرب محمد وهبي على امتلاكها شخصية قوية وقدرة كبيرة على مجاراة أقوى مدارس كرة القدم العالمية، الأمر الذي عزز من مكانة المنتخب المغربي في التصنيف الفني للمنتخبات الكبرى.

الهوية العالمية المغرب لم يعد الحصان الأسود

أبرز مكاسب المشاركة يتمثل في ترسيخ الهوية الكروية للمغرب كقوة عالمية ثابتة فالوصول إلى ربع النهائي في نسختين متتاليتين من كأس العالم أنهى تمامًا فكرة أن المنتخب المغربي مجرد "حصان أسود" يظهر في بطولة ثم يختفي.

وباتت المنتخبات الكبرى تتعامل مع "أسود الأطلس" باعتبارهم منافسًا حقيقيًا يستوجب إعدادًا تكتيكيًا خاصًا، وهو ما يعكس حجم التطور الذي شهدته الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة، ويمنح اللاعبين ثقة إضافية قبل الاستحقاقات المقبلة.

مكاسب مالية تدعم مستقبل الكرة المغربية

النجاح الرياضي رافقه أيضا مكسب اقتصادي مهم، بعدما ضمن الاتحاد المغربي لكرة القدم مكافآت مالية كبيرة نظير الوصول إلى الدور ربع النهائي.

ومن المنتظر أن تسهم هذه العوائد في تطوير البنية التحتية الرياضية، وتوسيع مشاريع الأكاديميات، ودعم مسابقات الفئات السنية، بالإضافة إلى تعزيز برامج اكتشاف المواهب في مختلف أنحاء المملكة، بما يضمن استمرار تدفق اللاعبين المميزين إلى المنتخب الأول.

جيل جديد يضمن استمرارية الإنجازات

أكدت البطولة نجاح عملية الإحلال والتجديد داخل المنتخب المغربي، بعدما فرض عدد من اللاعبين الشباب أنفسهم بقوة على الساحة الدولية.

وقدم أيوب بوعدي ونائل العيناوي مستويات لافتة، أظهرت امتلاكهما شخصية كبيرة رغم صغر السن، ليبعثا برسالة طمأنة بشأن مستقبل المنتخب، في ظل وجود جيل قادر على استكمال مسيرة النجوم الذين صنعوا الإنجازات التاريخية خلال السنوات الماضية.

ويمثل هذا المزج بين الخبرة والشباب أحد أبرز عناصر القوة داخل المنتخب، ويمنح الجهاز الفني خيارات أوسع في الاستحقاقات المقبلة.

ثورة هجومية تغير وجه أسود الأطلس

شهد مونديال 2026 تحولا واضحا في أسلوب لعب المنتخب المغربي، الذي لم يعد يعتمد فقط على التنظيم الدفاعي، بل أصبح أكثر ميلا إلى الاستحواذ وصناعة الفرص وفرض الإيقاع على المنافسين.

وظهر المنتخب بشخصية هجومية واضحة، ونجح في تسجيل عدد كبير من الأهداف خلال مشواره في البطولة، ليؤكد أن الكرة المغربية دخلت مرحلة جديدة تعتمد على المبادرة الهجومية إلى جانب الانضباط التكتيكي، وهو تطور يمنح الفريق قدرة أكبر على المنافسة على الألقاب مستقبلاً.

مستقبل واعد رغم نهاية المشوار

ورغم انتهاء الحلم عند محطة ربع النهائي، فإن حصيلة المشاركة المغربية تؤكد أن المنتخب خرج أكثر نضجًا وخبرة، بعدما رسخ مكانته بين نخبة منتخبات العالم، وواصل بناء مشروع رياضي طويل الأمد يقوم على الاستقرار الفني، وتطوير المواهب، وتعزيز البنية التحتية.

وبين إنجازات الحاضر وطموحات المستقبل، يبدو أن رحلة "أسود الأطلس" في كأس العالم 2026 لم تكن نهاية قصة، بل محطة جديدة في مسيرة منتخب أثبت أنه بات رقما صعبا في كرة القدم العالمية، وأن المنافسة على الألقاب الكبرى أصبحت هدفًا مشروعًا في كل بطولة يشارك فيها.