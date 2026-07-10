التأهل مش هيكون كفاية.. محمد صلاح يعد جماهير الكرة المصرية لبداية جديدة

وجه محمد صلاح، نجم منتخب مصر رسالة للجماهير بعد توديع بطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه على انستجرام: “انا عارف انكم لسه زعلانين بس وعد مني اني هعمل كل اللي في قدرتي عشان اضمن ان دي تكون بداية جديدة للكورة المصرية على الساحة الدولية التأهل لكأس العالم مش هيكون كفاية والمشاركة كمان مش كفاية الفريق ده يستاهل ثقتكم”.

وخلال البطولة، لعب صلاح دور القائد داخل وخارج الملعب؛ سجل هدفين في شباك نيوزيلندا وصنع هدفين في دور المجموعات، كما عاد من إصابة عضلية ليشارك أمام أستراليا في دور الـ32، ويسهم في التأهل التاريخي بركلات الترجيح، قبل أن يقدم أداءً لافتاً أمام الأرجنتين في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً عقب خسارة مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورغم أن رحلة الفراعنة توقفت عند دور الـ16، فإن البطولة رسخت مكانة صلاح كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، بعدما قاد المنتخب لأول انتصار في كأس العالم وأول عبور إلى الأدوار الإقصائية، مضيفاً إنجازاً طال انتظاره إلى سجل حافل بالألقاب والأرقام القياسية.

لكن نهاية المونديال فتحت فصلاً جديداً في مسيرة النجم المصري، فكان قد أعلن في وقت سابق رحيله عن ليفربول بنهاية موسم 2025-2026، منهياً رحلة امتدت تسعة أعوام، أصبح خلالها أحد أساطير النادي وأكثر لاعبيه تأثيراً، بعدما حصد العديد من الألقاب المحلية والقارية وترك بصمة تاريخية في الدوري الإنجليزي الممتاز.