خليل البلوشي يوجه رسالة لمنتخب المغرب بعد توديع كأس العالم

وجه المعلق الرياضي خليل البلوشي رسالة لمنتخب المغرب بعد الخروج من بطولة كأس العالم، عقب الهزيمة من منتخب فرنسا.

وكتب خليل البلوشي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "شكراً للمغرب حضور كبير وأداء مشرف، يكفي اننا نحزن على خروج المغرب من الدور ربع النهائي، الخروج أمام فرنسا بنسختها المرعبة ونجومها الكبار وعلى رأسهم مبابي وديمبيلي، والمرشح الأول للفوز باللقب، لا يقلل أبداً مما قدمه أسود الأطلس

قدر الله وما شاء فعل".

وتابع: “كل الاحترام لأسود الأطلس.. الف مبروك فرنسا وهاردلك للمنتخب المغربي”.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا مستحقًا على نظيره المغربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، ليحسم المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما أسدل الستار على مشوار منتخب المغرب في البطولة بعد أداء مشرف.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك، وتشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا، خلال الفترة الممتدة من الحادي عشر من يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو.