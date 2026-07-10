قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من سنة لـ 6 أشهر.. القصة الكاملة لتخفيف الحكم على رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن التجمع
وزير الري يوجه بنقل خبرات المشروعات القومية الكبرى لـ"مهندسي الجيل الثاني"
«المحسوسة تتجاوز الـ37 بالقاهرة».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
4 مليارات جنيه.. موعد صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
قيادي بفتح: الاحتلال يوسع خنقه لغزة بتوجيهات نتنياهو لتفريغ 70% من القطاع
سعر عيار 21 الآن في الصاغة
أخبار التوك شو|مصطفى بكري: مصر خسرت أمام الأرجنتين بصفارة مشبوهة بتحكم أباطرة حقوق الرعاية والفيفا.. مستشار وزير البيئة الأسبق: ارتفاع الحرارة والتوسع العمراني وراء زيادة ظهور الثعابين
كواليس خلافات مجلس الزمالك حول شركة الكرة.. وسر انسحاب سليمان من الاجتماع
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع الدول العربية ورفضها القاطع لأي اعتداء
خلاف حول مضيق هرمز يهدد التفاهم الأمريكي الإيراني
هالة حماد: نقل "ديارنا" إلى مارينا 4 تجربة جديدة.. والإقبال يرتبط بالترويج
مدير معهد فلسطين للأمن القومي: الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت منضبطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خليل البلوشي يوجه رسالة لمنتخب المغرب بعد توديع كأس العالم

خليل البلوشي
خليل البلوشي
سارة عبد الله
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وجه المعلق الرياضي خليل البلوشي رسالة لمنتخب المغرب بعد الخروج من بطولة كأس العالم، عقب الهزيمة من منتخب فرنسا.

وكتب خليل البلوشي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "شكراً للمغرب حضور كبير وأداء مشرف، يكفي اننا نحزن على خروج المغرب من الدور ربع النهائي، الخروج أمام فرنسا بنسختها المرعبة ونجومها الكبار وعلى رأسهم مبابي وديمبيلي، والمرشح الأول للفوز باللقب، لا يقلل أبداً مما قدمه أسود الأطلس
قدر الله وما شاء فعل".

وتابع: “كل الاحترام لأسود الأطلس.. الف مبروك فرنسا وهاردلك للمنتخب المغربي”.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا مستحقًا على نظيره المغربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، ليحسم المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما أسدل الستار على مشوار منتخب المغرب في البطولة بعد أداء مشرف.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك، وتشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا، خلال الفترة الممتدة من الحادي عشر من يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو.

المغرب خليل البلوشي بطولة كأس العالم منتخب فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

الأهلي يقترب من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد وهبي

مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة

الزمالك

مدرب عربي يقترب من قيادة الزمالك.. والمفاوضات في مراحلها الأخيرة

الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على طلب زيادة عدد الأندية في بطولات كاف

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

تل أبيب

انفجار يهز تل أبيب.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحقق في حادث غامض

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

إمام عاشور

فرج عامر يكشف عن عروض احتراف لإمام عاشور من أوروبا والخليج

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: مصر والمغرب سينافسون على لقب البطولة فى كأس العالم القادم

جاريل كوانساه

بي بي سي: جدل حول عقوبات "فيفا".. كوانساه الإنجليزي عوقب و كان ينبغي معاقبة الأمريكي بالوجن بالطريقة نفسها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد