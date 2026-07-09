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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين عز للسيدات بعد خسارة المنتخب: «احتوي جوزك.. وما تطلبيش منه أي حاجة اليومين دول»

ياسمين عز
ياسمين عز
رحمة سمير
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وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة طريفة للسيدات عقب خسارة المنتخب، داعية الزوجات إلى احتواء أزواجهن والتعامل مع حالة الحزن التي يعيشها مشجعو الكرة.

وقالت ياسمين عز إن الزوجة يجب أن تحتوي زوجها بعد المباراة، مؤكدة: «ما تقولوش دي كورة وما تدايقش... احتوي جوزك وما تبقيش مستفزة وعدي يومك.»

وأضافت أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لطلب أي طلبات من الزوج، قائلة: «أوعي تطلبي منه اليومين دول حاجة... هو أصلًا ما بيعملكيش اللي انتي عايزاه وهو رايق، فأكيد مش هيعمله والمنتخب خسران.»

كما نصحت الزوجات بمحاولة تحسين الحالة النفسية للزوج، من خلال الاهتمام به وإعداد الأطعمة التي يحبها، قائلة إن أي شيء يمكن أن يغير حالته المزاجية سيكون مناسبًا في هذه الفترة.

واختتمت حديثها بمطالبة السيدات بإظهار المزيد من الاهتمام والدلع لأزواجهن، معتبرة أن مشجعي الكرة يمرون بأيام صعبة بعد الخسارة، قائلة: «اهتمي بجوزك... إحنا في أيام صعبة لحد ما ينسى اللي حصل.»

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