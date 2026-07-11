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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري المنيا: التحفظ على 316 كجم من اللحوم ومنتجاتها غير صالحة للاستهلاك

حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة
ايمن رياض
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أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمجازر ومنافذ بيع اللحوم، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين دون تهاون.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة، لما توفره من إشراف بيطري متكامل يضمن سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد استمرار تطبيق قرار حظر الذبح خارج المجازر، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، ومنع تداول لحوم مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملات التفتيشية التي نُفذت على مدار الأسبوع الماضي أسفرت عن ضبط 463.5 كجم من اللحوم ومنتجاتها، شملت لحومًا بلدية، وكبدة مجمدة، ومصنعات لحوم، ولحومًا مجمدة، ودواجن وأسماك، إلى جانب دهون ومخلفات.

وأضاف أن الكميات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بلغت 316 كجم، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما بلغت الكميات المضبوطة لمخالفات أخرى 147.5 كجم، مع سحب عينات من بعض المضبوطات وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها.

وأشار مدير المديرية إلى أن الحملات أسفرت أيضًا عن تحرير 30 محضرًا متنوعًا، في إطار جهود مديرية الطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف صور الغش والتلاعب، بما يضمن حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول.

المنيا محافظ حملات بيطرية

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