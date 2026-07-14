تداول 8 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21800 طن تشمل : 820 طن كلينكر و 12300 طن يوريا و 1200 طن مولاس و 7480 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22764 طن تشمل : 7000 طن خردة و 13031 طن حديد و 2733 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 669 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 243 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1258 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 117123 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 65484 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5602 حركة .