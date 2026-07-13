محافظ دمياط يوجه شركة الكهرباء بإعداد دراسة لتغذية مشروع التنمية الحضرية بالشعراء

عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع ممثلى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والوحدة المحلية لمدينة لمركز ومدينة دمياط، لمناقشة الموقف الخاص بمرفق الكهرباء بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة الذى يتم تنفيذه بمنطقة الشعراء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat.

,لفت المحافظ إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ أعمال البنية التحتية ذات الأولوية وإعادة التخطيط بالمنطقة.

وعلى هذا الصعيد،، ناقش محافظ دمياط محاور المشروع وفقًا للدراسات المبدئية الموضوعة لتغذية المنطقة بالأحمال الكهربائية الموضوعة، حيث وجه بإعداد دراسات نهائية من قبل الشركة لتنفيذ المشروع وخدمة المواطنين.