تعرف على تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة والفنية بدمياط

اعتمد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي، 2026/2025 ، وذلك بمجموع 235 درجة.

كما اعتمد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات التعليمية " الفصول المسائية " الثانوى العام بمجموع 220 درجة، و أيضًا الحد الأدنى للقبول بالمدارس الخاصة للثانوي العام بمجموع 160 درجة، على أن يسمح للطلاب الحاصلين على مجموع 270 درجة فأكثر بالتنسيق فى المدرسة التى يرغب الطالب فى الالتحاق بها .

واعتمد " المحافظ " تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفنى وفقًا لما هو موضح بالجداول الآتية