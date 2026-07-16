خانت العِشرة.. الإعدام لربة منزل وعشيقها لقتلهما الزوج داخل منزله بطما

أسدلت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أحمد طلبة ومحمود اليونسي، وأمانة سر محمد العربي، اليوم الخميس، الستار على واحدة من أبشع جرائم القتل التي شهدها مركز طما، بعدما قضت، وبإجماع آراء أعضائها، بمعاقبة ربة منزل وعشيقها بالإعدام شنقًا، بعد إدانتهما بقتل زوج المدانة داخل مسكنه، في جريمة كشفت التحقيقات أنها جاءت بدافع التخلص منه لإتمام علاقة غير مشروعة جمعت بين المتهمين.

وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية الذي انتهى إلى تأييد معاقبة المتهمين بالإعدام.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية إلى عام 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز طما بلاغًا بالعثور على جثة شخص يُدعى "م.ا.ع" داخل منزله، في ظروف غامضة، حيث تبين وجود سلك كهربائي ملفوف حول رقبته، فيما أثارت ملابسات الواقعة الشكوك حول وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة البحث الجنائي أن زوجة المجني عليه، وتدعى "ر.ن.ا"، البالغة من العمر 26 عامًا، أقامت علاقة غير مشروعة مع المتهم الثاني "م.ص.س"، 44 عامًا، وأنهما اتفقا على التخلص من الزوج حتى يتمكنا من الارتباط دون عائق.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة استدرجت زوجها يوم الواقعة، وقدمت له كوبًا من العصير أضافت إليه مادة منومة، وما إن فقد وعيه حتى دخل المتهم الثاني إلى المنزل، ونفذ الجريمة مستخدمًا سلكًا كهربائيًا، حتى تأكد من وفاته، قبل أن يغادر المتهمان المكان في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحقيقات اعترفا بتفاصيل ارتكاب الجريمة، فأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، التي نظرت القضية على مدار عدة جلسات.

وبعد استكمال إجراءات التقاضي، وورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقًا.