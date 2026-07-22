ناتجة عن اعتراضات صاروخية.. سماع دوي انفجارات في مدينة العقبة الأردنية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سماع دوي انفجارات في منطقة إيلات ناجمة عن استهداف إيران بالصواريخ لمدينة العقبة الأردنية.

وأشار الإعلام إسرائيلي إلى ان طائرة مدنية إسرائيلية عادت أدراجها بعد إطلاق الصواريخ باتجاه مدينة العقبة.

كما سُمع دوي انفجارات في مدينة العقبة الأردنية ناتجة عن اعتراضات صاروخية.

ودوّت صفارات الإنذار، صباح الأربعاء، في مدينة العقبة، لتنبيه المواطنين بوجود تهديد، ودعت الجهات المختصة إلى الالتزام بالتعليمات والبقاء في أماكن آمنة حتى الإعلان عن زوال الخطر.

وكانت مديرية الأمن العام أوضحت سابقًا أن ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد يستوجب الاحتماء، فيما تشير صفارة واحدة إلى زوال التهديد.