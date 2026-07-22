وزير خارجية باكستان يصل إلى مانيلا لحضور منتدى الآسيان الإقليمي

وصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم / الأربعاء /؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمنتدى الآسيان الإقليمي.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية- في بيان أن دار وصل إلى مانيلا برفقة وفده ومن المقرر أن يشارك في الجلسة العامة للمنتدى، بالإضافة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه على هامش فعالياته.

وأضافت أن "برنامجا حافلا بالفعاليات ينتظره، بما في ذلك المشاركة في الجلسة العامة للمنتدى، والاجتماعات الثنائية مع نظرائه على هامشه".

وتجمع القمة التي تستمر أسبوعا، وزراء خارجية وكبار الدبلوماسيين من دول الآسيان والقوى الكبرى لمناقشة قضايا تتعلق بالتحديات الجيوسياسية وإمدادات الطاقة والتجارة، والغذاء والتعاون الأمني، والحرب الأهلية في ميانمار، فضلا عن تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني.

جدير بالذكر أن منطقة جنوب شرق آسيا -وهي مستورد رئيسي للنفط ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي 3.8 تريليون دولار- معرضة بشدة لأزمة الإمدادات، وقد سعت إلى تسريع آلية تقاسم النفط في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) للتخفيف من آثارها.