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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 1800 كيلو سردين منتهي الصلاحية و445 بطاقة تموينية خلال حملات تموينية مكبرة بالبحيرة

سردين فاسد بالبحيرة
سردين فاسد بالبحيرة
ساندي رضا

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد  هدية، وكيل وزارة التموين، تنفيذ حملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الطب البيطري، ومراقبة الأغذية، ومباحث التموين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1800 كيلوجرام من أسماك السردين منتهية الصلاحية، و246 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والدهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و15 ألف قطعة بسكويت مجهولة المصدر، و445 بطاقة تموينية تم تجميعها بالمخالفة للقانون، و1980 رغيف خبز بلدي مدعم تم تجميعها بغرض الاتجار غير المشروع، و71 شيكارة أسمدة مدعمة محظور تداولها، و25 شيكارة مكرونة مجهولة المصدر، و460 لتر سولار مدعم قبل تهريبه وإعادة بيعه بالسوق السوداء.

وتم ضبط 200 زجاجة زيت تمويني و140 كيلوجرامًا من السكر التمويني تم التصرف فيهما بالمخالفة للقانون، ومخزن غير مرخص لتصنيع وتعبئة المنظفات، والتحفظ على 300 لتر مواد خام و300 عبوة منتج نهائي، إلى جانب 224 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و110 عبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية، و48 قطعة صابون منتهية الصلاحية، و100 عبوة عطور مجهولة المصدر، و30 كيلوجرامًا من العجوة مجهولة المصدر، فضلًا عن كميات أخرى من اللحوم والسلع الغذائية مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المضبوطات.

وأسفرت الحملات عن تحرير أكثر من 100 محضر ومخالفة تموينية متنوعة، من بينها نحو 46 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، والتوقف عن الإنتاج دون مبرر، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الإعلان عن بيانات التشغيل

وتم تحرير أكثر من 50 محضرا بالأسواق والأنشطة التجارية شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والتصرف في السلع التموينية، ومخالفات المواد البترولية ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، والاتجار في الأسمدة والمبيدات المحظور تداولها، فضلًا عن مخالفات للبدالين التموينيين.

البحيرة محافظة البحيرة سردين فاسد تموين البحيرة

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