وزير البترول يبحث مع الدكتور سلطان الجابر زيادة استثمارات أدنوك لاستكشاف وإنتاج الغاز وتعزيز مشاركة الشركات المصرية بمشروعات الطاقة بالإمارات

في إطار زيارته إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وذلك بمقر المجموعة في أبوظبي، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية الإماراتية، والحرص على توسيع الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة، بما يدعم أمن الطاقة، ويحقق المنفعة المتبادلة، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون بين الجانبين.

وتناولت المباحثات فرص زيادة استثمارات مجموعة أدنوك في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، إلى جانب تعزيز التعاون وزيادة حجم

أعمال الشركات المصرية، وفي مقدمتها إنبي وبتروجت، في السوق الإماراتية، استنادًا إلى ما حققته الشركتان من نجاحات في المشروعات الجاري تنفيذها بدولة الإمارات بالتعاون مع أدنوك.

واستعرض الجانبان أنشطة شركة أركيوس، المشتركة بين أدنوك وشركة بي بي، واستراتيجيتها الطموحة للنمو في مصر، والتي تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي عبر محفظة متنوعة تضم مناطق استكشاف واعدة، ومشروعات لتنمية الحقول المكتشفة، إضافة إلى الحقول المنتجة.

وتشمل خطط الشركة خلال العام الجاري تنمية مشروع حقل هارماتان، وتنفيذ حملة حفر بحرية تبدأ بحفر البئر الاستكشافية “غرب أتول”، إلى جانب استمرار مشاركتها في تنمية حقل ظهر ومنطقة شمال دمياط التي تضم حقل أتول.

كما بحث اللقاء فرص الاستثمار في الاكتشافات الغازية غير المنماة بالبحر المتوسط في مصر ، إلى جانب المناطق الاستكشافية المفتوحة ذات الإمكانات الواعدة، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتسريع تنمية الموارد الغازية، ودعم جهود زيادة الإنتاج المحلي، مع الاستفادة من الخبرات التقنية المتقدمة التي تمتلكها أدنوك في المناطق البحرية.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى فرص الاستثمار في منطقة البحر الأحمر، باعتبارها إحدى المناطق البكر الواعدة التي تمتلك إمكانات كبيرة في مجال البحث والاستكشاف.

وضم الوفد المصري في المباحثات المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس خالد إبراهيم، رئيس شركة إنبي، والدكتور محمد رضوان، نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG).

وعلى هامش الزيارة، تفقد المهندس كريم بدوي مركز التحكم الرقمي بانوراما التابع لمجموعة أدنوك، واطلع على منظومة العمل المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والنماذج التحليلية الذكية، في جمع البيانات التشغيلية لحظيًا من مختلف الشركات التابعة، وتحويلها إلى رؤى وتوصيات تدعم سرعة ودقة اتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية.