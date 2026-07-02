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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يتفقد موقع عمل بتروجت في تنفيذ مشروع بنية تحتية بحقول النفط بالإمارات

وزير البترول في زيارة موقع أعمال شركة بتروجت
وزير البترول في زيارة موقع أعمال شركة بتروجت
أمل مجدى

في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موقع أعمال شركة بتروجت، الذراع التنفيذي والتصنيعي لقطاع البترول المصري، والذي تنفذ من خلاله أحد مشروعات البنية التحتية الهامة بحقول النفط الإماراتية، وذلك بحضور المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس خالد إبراهيم، رئيس شركة إنبي.

واطّلع الوزير على سير العمل بالمشروع، والتقى فرق العمل المصرية من شركة بتروجت، واستمع إلى شرح حول ما تنفذه الشركة من أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ بمشروع WAVE C3A لصالح ائتلاف الشركات الإماراتية أدنوك وطاقة (مرفأ)، والذي يستهدف نقل وضخ مياه البحر المعالجة إلى الآبار بحقول منطقتي باب وبوحصا، ضمن مشروعات البنية التحتية الداعمة لكفاءة إنتاج النفط.

وأكد الوزير أن تواجد بتروجت في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي يجسد الثقة التي تحظى بها شركات قطاع البترول المصري في الأسواق الإقليمية، ويعكس ما تمتلكه من خبرات متراكمة وكفاءات فنية وقدرات تنفيذية تؤهلها للمنافسة بقوة على المشروعات الكبرى خارج مصر، مشيدًا بالأداء المتميز للعاملين الذين يمثلون نموذجًا مشرفًا للكفاءة المصرية، ويلتزمون بأعلى معايير الجودة والسلامة والانضباط في تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن النجاحات التي حققتها بتروجت في تنفيذ المشروعات القومية داخل مصر، إلى جانب توسعها الخارجي، رسخت مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية، ومنحتها ميزة تنافسية تقوم على الجودة، وسرعة الإنجاز، وكفاءة التكلفة، وهو ما يعزز فرصها في اقتناص المزيد من المشروعات الإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم خطط التوسع الخارجي لشركات المشروعات بقطاع البترول، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات من العمل خارج مصر، وتعظيم الاستفادة من الخبرات والكفاءات المصرية، مؤكدًا أن الاستثمار المستمر في تنمية العنصر البشري، وتحديث المعدات، والتوسع في تطبيقات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية لشركات القطاع وترسيخ مكانتها كشريك إقليمي موثوق في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية.

البترول الغاز النفط التعدين وزير البترول

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